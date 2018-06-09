中央环保督察组:哈尔滨一垃圾堆存场有大量危废物

原标题：哈尔滨严打非法转运储存危险废物

央广网哈尔滨6月9日消息（记者迟嵩 通讯员吴殿峰）记者从黑龙江省中央环境保护督察整改工作领导小组获悉，日前，中央第三环境保护督察组在哈尔滨市松北区小月亮湾垃圾堆存场突击检查发现，该堆存场存在大量非法倾倒危险废物等问题。针对这一问题，省环保厅联合哈尔滨市环保局认真落实边督边改，在全市范围内开展“打击非法处置、转移危险废物犯罪行为”专项行动，重点查处涉危险废物的环境违法行为。

在专项行动中，检查人员发现，在距离小月亮湾垃圾堆存场仅500米的区域和黑龙江科技学院附近的“国良修理部”东侧，又查出了两起涉嫌非法收集、储存、转运废旧机油的环境违法行为。省市环保部门表示，针对中央环境保护督察组发现的问题，省环保厅联合哈尔滨市环保局认真落实边督边改，切实做到举一反三、主动作为、以问题为导向，第一时间在全市范围内开展“打击非法处置、转移危险废物犯罪行为”专项行动，重点查处涉危险废物的环境违法行为。近期已对全市开始进行地毯式排查，联合公安机关，对查出的环境违法问题严肃处理，绝不姑息。

8日，记者在小月亮湾垃圾堆存场看到，这个场内非法倾倒101个装满疑似废化学品等危险废物的油桶（约180升每桶），部分油桶已有泄漏。目前，哈尔滨市环保局正在对这些油桶里的疑似化学品进行检测。同时记者看到，在吕钢屯废机油储存场，存有357个废油桶（约180升每桶），经环保部门核查，其中112个油桶装有废机油等危险废物并含大量油污泥，泄漏的黑色油液已经严重污染了周边土地。目前，省环保厅于6日对所有油桶进行封存，等待下一步转运处理。

据省环境监察局局长赵振伟介绍，根据相关法律法规，废危险化学品、废机油桶、含油污泥均属于危险废物，违法倾倒危险废物行为涉嫌构成环境污染犯罪。从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的单位，必须向环境保护行政主管部门申请领取许可证。

据了解，为凝聚打击合力，环保、公安、检察3部门于5日召开案情分析联席会议，在梳理证据和线索基础上商定下步侦办方向。哈尔滨市松北区政府、哈尔滨市环保局随即召开相应专题会议，制定专项行动方案，细化部署，明确要求。目前，环保、公安部门，市、区两级政府正在进一步加大排查力度，合力摸排危险废物的来源和转移去向，确保彻底摧毁非法处置危险废物的利益链条。

赵振伟表示，各地环保部门要加大对固体废物、危险废物环境违法行为的打击力度，对固体废物特别是危险废物非法倾倒、处置行为施行“零容忍”，要发现一起，查处一起，绝不姑息迁就，特别是对环保督察要求整改的企业，要确保问题查处到位、整改到位，不留环境隐患。对造成严重环境污染或重大环境影响的违法行为，要严格按照“两高”司法解释移交司法机关处理。

责任编辑：张建利