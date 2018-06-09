扶贫干部工作中殉职 生前最后一个月有28天在路上

原标题：湖北一市委巡察组干部工作中殉职，最后一个月28天在路上

“王亚辉真扶贫、扶真贫，体现了扶贫干部的责任与担当。”“王亚辉通过学习成为‘政策通’和多面手，为我们树立了榜样。”近日，在湖北十堰市竹溪县扶贫办学习王亚辉先进事迹专题会上，党员干部踊跃发言。

今年4月15日，王亚辉作为十堰市委第二巡察组成员，在房县万峪河乡开展扶贫工作巡察时，突发心肌梗塞导致心脏骤停，经抢救无效，不幸殉职，年仅43岁。

4月18日的遗体告别仪式 湖北日报 图

半年成为扶贫“政策通”

竹溪县扶贫办203号房间，王亚辉生前的办公室里，一台电脑、一堆文件，上方悬挂的一盏节能灯，曾无数次陪他到夜深人静。

王亚辉做过小学教师、校长和向坝乡副乡长，2015年10月从县教育局抽调到扶贫办，仅用半年就成为扶贫行业的“政策通”。“他特别爱钻研，一有时间就学习领导讲话和各项政策。”县扶贫办政策规划组组长许昌斌翻开王亚辉办公桌上一本《精准扶贫干部读本》，每一页都画有标记，空白处写满笔记。

“我经常向他请教政策方面的问题，他都随问随答。”同事华磊回忆，丰溪镇洞宾口村村民江开元曾承包经营煤井，属私营业主。但王亚辉调查发现，江开元有二级残疾，背负巨额债务，家庭生活艰难，符合贫困户纳入政策中“未达到‘一有两不愁三保障’”标准。经与丰溪镇沟通，江开元按程序纳入扶贫对象。

“对政策吃得透、把得准。”县扶贫办副主任邓太明说，王亚辉仅2017年接待来信来访143批次、政策解答85批次，每次都让群众心服口服。

“扶贫一册通”被全市推广

王亚辉擅长在管理的制度化、规范化上做文章。

2009年7月，他调任烧田小学校长，秋季开学第二周就拿出一份《学校常规管理手册》，沿用至今。

2017年2月，王亚辉主持编制“扶贫一册通”。翻开“一册通”，除了贫困户基本信息，还有生活生产条件、收入信息、户脱贫政策、脱贫项目规划等，内容详尽到入户道路类型、主要燃料类型、当年新增收入。“以往，贫困户资料有十多张各种表格，拿在手里一大摞。现在，只需填好‘一册通’，与《扶贫手册》配合使用，就足够了。”邓太明说。

当年7月，经十堰市扶贫办修订，“扶贫一册通”在全市推广。“内容齐全、分项科学，便于扶贫过程的完整记录和动态管理。”市扶贫办评价。

2017年8月，王亚辉独自用了近20天在泉溪镇塘坪村试点扶贫工作档案规范化管理，其经验后在全县推广。

最后一个月28天在路上

2018年3月，王亚辉被抽调到市委第二巡察组，到房县开展精准脱贫工作巡察。

他拿出一贯的工作方法和干劲，熬了两个通宵，完成共计53条扶贫检查方法和政策对照标准。这份文件迅速引起市委巡察办重视，向全市四个巡察组推广。

“奔走于镇政府、村委会和农户之间，核查数据、抽查干部，每天少则跑一个村，多则三个村。”第二巡察组成员陶定礼回忆，有一天，他们计划巡察两个村，到下午5点时，第一个村还没搞完，有成员提出“差不多可以了”，王亚辉拒绝，“他说这个村是整体出列的重点村，必须把各方面情况弄准确，反映最真实情况。”直到夜幕低垂，才查清第一个村，等巡察完第二个村，回到驻地已是晚10点半。

在生命最后一个月里，王亚辉有28天在巡察路上，发现问题线索34条，查实28条。按照计划，再过5天，这一阶段巡察就将结束，可他已倒在前进的路上。

“爸妈，我去房县巡察。我一定注意自己的言行，认真完成工作任务，不给竹溪丢脸。”这是王亚辉留给父母的最后一句话，也是他用生命兑现的诺言。

责任编辑：张申