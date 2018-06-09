中国排名第一的集团军 有3位将军连续升级

原标题：排名第一的集团军，3位将军连续升级

最新消息，东部战区第71集团军政委徐德清少将跨战区升职，出任西部战区陆军政委，晋升副战区级。

西部战区陆军微信公众号“西陆强军号”今日报道，6月5日至8日，西部战区陆军党委中心组进行了第二专题理论学习，战区陆军徐德清政委参加学习。

近日，第71集团军副政委李军少将出任天津警备区政委，升任正军级。据《天津日报》6月7日报道：日前，宣布南开区人武部党委第一书记任职批复大会召开，天津警备区政委李军宣读任职批复并讲话。

天津警备区政委一职已空缺2年，此前担任这一职务的是廖可铎，他于2016年1月升任东部战区陆军政委，并于2017年7月由少将晋升中将。

今年1月，第71集团军军长王印芳少将升任北部战区陆军司令，晋升副战区级。

总结下来，第71集团军今年已有3位领导履新，且全部晋升职级，其中王印芳、徐德清为跨战区任职，李军则由战区转至国防动员系统。

2017年4月，国防部宣布：中央军委决定以陆军原18个集团军为基础调整组建13个集团军，番号依次为第71集团军至第83集团军。

改革之后，第71集团军隶属东部战区，驻地为徐州，首任军长王印芳、首任政委徐德清。王印芳曾任原第38集团军军长，以“万岁军军长”知名；徐德清此前任原第47集团军政委。

央视《军事报道》栏目称，转型重塑后的第71集团军集纳了“草地党支部”“临汾旅”“济南第一团”等我军不同时期的100多个英模团队。2017年12月13日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平到第71集团军视察，他来到集团军机关，亲切接见机关全体干部和所属部队团以上干部，在听取集团军工作情况汇报后发表重要讲话。

徐德清（左）、王印芳（右）

此外，今年还有2位集团军的领导履新：

第76集团军军长范承才出任中部战区陆军司令，升任副战区级；

第78集团军副军长毕毅出任湖南省军区司令，升任正军级。

公开资料显示，徐德清出生于1963年，担任过西双版纳军分区政委、原第13集团军副政委；2015年接替转任原兰州军区政治部副主任的张福基少将，出任原第47集团军政委，升为正军级将领。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，徐德清的各个履职地分布于天南海北，经历从西南到西北、再到东部沿海、如今回到西北的跨越：西双版纳军分区位于云南，原第13集团军军部驻地重庆市渝中区，原第47集团军军部驻地陕西省西安市临潼区，第71集团军军部驻地江苏省徐州市，西部战区陆军机关驻地甘肃省兰州市。

在徐德清之前，西部战区陆军政委为徐忠波中将，他曾任原第54集团军政委。54军是解放军历史上的王牌部队，有“铁军”美誉，现任军委后勤保障部部长宋普选、国防部原部长梁光烈都曾任54军军长，现任军委政治工作部副主任王建武、军委装备发展部原政委王洪尧，则担任过54军政委。

2016年2月，徐忠波调任西部战区陆军首任政委；2017年7月31日，他晋升中将军衔；10月，徐忠波当选十九届中央候补委员。

责任编辑：张申