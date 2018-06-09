杭长高速百丈隧道内三车追尾 现场浓烟滚滚(图)

原标题：杭长高速百丈隧道内三车追尾 现场浓烟滚滚人员紧急疏散
今天下午5点半左右，杭长高速杭州往安吉方向的百丈隧道内，发生一起三车追尾事故。其中一辆汽车在追尾后发生轻微爆炸，所幸车上人员及时撤离，没有造成人员伤亡。
目前隧道内浓烟滚滚，相关单位正在疏散人群，积极进行抢救。杭长高速安吉、安吉北、天子湖三个高速进口关闭。
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