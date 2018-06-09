探秘上合组织青岛峰会焰火晚会 张艺谋任总导演

今天晚上9点，上合组织青岛峰会上合峰会灯光焰火艺术表演《有朋自远方来》将在青岛奥帆中心上演。

演出共计23分钟，分为为天涯明月、齐风鲁韵、国泰民安、共筑未来和命运共同体五个部分。总导演张艺谋在接受央视记者采访时透露，演出的筹备时间达半年之久。

舞台搭建工期两个月

据央视新闻报道，海上表演舞台位于观众席正对面，建立在利用港口的地理条件打造的20米地基之上。

舞台主要分为台面、投影仪和环幕三个部分。台面铺满了水，表演会在水上进行，并跟水面做影像互动。水面上有一个地球仪形状的视频投影仪，投影仪背后是一个长达113米的环幕，这道环幕不仅要进行灯光秀，还会将幕后的海景和城市景观透视呈现出来，有机地融合在表演之中。

在海面搭建舞台，从全世界范围来讲都不是一件容易的事情，除了要考虑风浪和日晒雨淋，更重要的是要防腐，连所需要的电线都与普通电线不一样，成本也不低。

总制片人沙晓岚介绍，此次青岛峰会会议中心的海上舞台，是打了50多根柱子，利用石油钻井平台的方式搭建，工期足有两个多月。

如此费心搭建的舞台，自然也不会浪费。沙晓岚表示，与2016年的杭州G20峰会一样，会议中心的舞台也不会拆除，而是再利用起来，变成奥帆中心一个新的旅游景点。

演出筹备半年之久

据介绍，今天晚上演出的筹备时间达半年之久。

演出时长23分钟，围绕围绕“世界水准、大国风范、山东风格、青岛特色”的主题，分为为天涯明月、齐风鲁韵、国泰民安、共筑未来和命运共同体五个部分。结尾部分还将进行3分钟的烟火表演。

为什么有人类命运共同体这个主题？

张艺谋解释说，这是中国提出的理念，其实也是人类面临的一个主要目标。在峰会这样的场合，最重要的目的是讨论世界大事。而这样大型国事活动的文艺表演，也既不是普通的文艺表演，也不是大家娱乐一下，而是峰会的一部分，应该有一个主题是与国事活动本身有关，要通过表演让与会的嘉宾和全世界看到峰会最终的目的和意义。

曲目编排注重传统特色

在23分钟的文艺演出中，音乐是很重要的一部分。

据介绍，此次演出的开场曲目将是一首中国特色曲目，结尾则是柴科夫斯基的第一钢琴协奏曲，还有沂蒙山小调和包楞调这样的山东传统曲目穿插其中。

文艺演出的音乐总监吴立群介绍，之所以选用柴科夫斯基的第一钢琴协奏曲，是因为这首曲子表现了宽阔、大气的情绪和氛围，跟演出大国风范、世界水准的定位很搭配，沂蒙山小调和包楞调也是大家耳熟能详的曲子。

吴立群透露，为了体现中国特色，演出中间还有一首古琴曲《梅花三弄》。

舞台效果融合

在演出前，主创团队十分担心天气状况，因为根据天气预报，今天会有零星的小雨。如果出现大雾天气，环幕很难展现背后的城市景观。

张艺谋在接受央视记者采访时表示，今天的天气非常理想，根据目前的状况，之后可能会出现薄雾，为光束和灯光效果增添浪漫和朦胧之感。

最终呈现出来的舞台效果将既有传统文化，又有舞台科技。张艺谋表示，这也将是未来舞台表演、大型活动的主要方向，这种转变与国家的经济实力、科技实力大幅提升有很大关系。

“我印象中20年前，做这样的活动，都是讲五千年历史、文化，从历史到历史。而现在，国家实力的提升、人民的自信和新的精神面貌成为一种主要表现形式。”张艺谋解释说，中国除了有五千年的文化，还有很多领先于世界的新科技和新的精神面貌，用科技手段将这些表现出来，不仅能让很多传统的表演耳目一新，观众也会更喜欢。

责任编辑：张建利