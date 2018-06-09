广州的雨有多大？白云机场被暴雨覆盖变“码头”

原标题：广州的雨有多大：火烈鸟变游禽 机场变码头

今年第4号台风“艾云尼”（热带风暴级）的中心于6月7日晚上20时30分前后在广东省阳江沿海再次登陆，登陆时中心附近最大风力8级（20米/秒）。 由于“艾云尼”的来袭，广州遭遇暴雨天气，多地发生城市内涝，道路被淹。

广州江门新会区出现严重道路积水，汽车被淹。

今年高考遇到台风“艾云尼”袭击，考生们都在风雨路上赴考。一路上老师和家长也冒雨守候，为孩子们加油助威。为了保证考生们顺利完成考试，当地使用了各种神器助考生抵达考场。

惠州用特警冲锋车送考生入场

受持续暴雨影响，8日，广东惠州市惠阳区中山中学门口积水超过半米，见此情况，当地警方用野狼突击队特警冲锋车将考生送入考场。

肇庆出动运兵车冲锋舟送考生入场

6月8日6点50分，广东肇庆高要区二中考场的道路出现水浸，影响200多个监考老师、考生进入考场。市里紧急调动消防车5辆、武警运兵车1辆立即赶到现场运送监考老师，考生；军分区6艘橡皮艇，武警支队5艘冲锋舟、2艘橡皮艇也迅速赶赴支援。最终，考生、监考老师、试卷已全部安全送达考场。

除了高考中的突发事件，暴雨中，广州人民还发现更多“奇葩场景”，一起来感受下这两天广州的雨有多大。

广州的网友@狂躁少女抑郁君 晒出了大雨之后，爸爸不知道从哪捡来的一条鲶鱼↓↓↓

广州动物园被淹，火烈鸟也成了“游禽”，在动物园里游了起来↓↓↓

据广东电视台DV现场消息，2018年6月8日，广州白云机场被暴雨覆盖。网友@钟鸿飞 （广州交通电台FM106.1主持人）晒出了一张白云机场暴雨后积水的图片，网友：听说等一个不爱你的人，就像在机场等一艘船↓↓↓

图片来源@钟鸿飞

据白云机场官方微博发布消息称，受持续暴雨天气影响，8日下午16：58白云机场启动航班大面积延误蓝色预警。机场方面提醒，暴雨天气出行请广大旅客密切留意航班动态，进出机场的旅客建议搭乘地铁。

除了广州，受台风影响的还有其他沿海城市↓↓↓

2018年6月8日，香港中环白天如黑昼，地标摩天轮停止开放。当天，与热带风暴艾云尼相关的雨带为香港带来暴雨和强风，天文台在三号烈风信号下，于上午11时半发出红色暴雨警告信号。

2018年6月6日，海南海口。受台风影响，暴雨造成城市部分路段积水内涝严重。

暴雨来袭，乐观的网友们晒出了各种脑洞大开的避雨“神器”↓↓↓

温馨提醒：

台风天，暴雨来袭，周末能不出门，尽量别出门。不得已出门也尽量别淌水，你不知道水面下是河道，还是没了井盖的下水道，你也不知道附近是否有被淹没的电压箱还是掉落在地的高压线。

责任编辑：张迪