节目单来了 上合峰会灯光焰火表演都有哪些亮点？

[节目单来了！#上合峰会#灯光焰火艺术表演都有哪些亮点？[太开心]]今晚21时左右，上合青岛峰会灯光焰火艺术表演《有朋自远方来》将亮相青岛奥帆中心。本次表演包括哪些内容和亮点？一张节目单带你先睹为快↓转发，一起看！

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