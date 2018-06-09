辽宁这个关键岗位 连续3任由中央“空降”(图)

原标题：关键岗位，连续3任中央“空降”
据《辽宁日报》报道，6月6日，辽宁省委宣传部、省文明办在辽宁广播电视台辽宁好人发布厅举行发布会，授予李光祥、张喆“辽宁好人·时代楷模”荣誉称号。省委常委、宣传部部长张福海为李光祥、张喆颁发奖章和荣誉证书。
上述报道显示，张福海已出任辽宁省委常宣传部部长一职。
一周前，张福海由中央“空降”辽宁担任省委常委。虽然他是辽宁人，但长期在中央任职。2015年3月，张福海任中央宣传部国际联络局局长，2017年2月任中国外文局局长，他是第十九届中央候补委员。
“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，这是由中央连续“空降”的第三位辽宁省委宣传部部长。
张福海的前任为范卫平，2013年他由国家新闻出版广电总局办公厅主任“空降”辽宁省委常委、宣传部部长。今年5月，范卫平已出任国家广播电视总局副局长、党组成员。
范卫平的前任为张江，2008年9月他由中央宣传思想工作领导小组秘书组副组长、李长春同志办公室主任（正局级）“空降”辽宁任省委常委、宣传部部长。2013年7月他调任中国社会科学院副院长，现任中国社会科学杂志社总编辑。
张福海简历
张福海，男，汉族，1964年12月出生于辽宁庄河，1986年7月参加工作，1984年11月加入中国共产党。中国人民大学本科毕业，文学学士，北京大学公共管理硕士（与国家行政学院联合培养），编审。
1986年7月，任中国人民大学中文系讲师；
1991年11月，在人民文学出版社工作，任古典文学编辑室编辑、副主任，发行部副主任，策划室主任，社长助理兼生产调度室主任，副总编辑，其间借调全国扫黄打非办公室任主任助理；
2002年3月，任新闻出版总署出版物发行管理司副司长；
2005年9月任对外交流与合作司司长，其间挂职柳州市委副书记、柳州市副市长；
2013年7月，任国家新闻出版广电总局进口管理司司长、出版管理司（古籍整理出版规划办公室）司长（主任）；
2015年3月，任中央宣传部国际联络局局长；
2017年2月任中国外文局局长；
现任辽宁省委常委、宣传部部长
第十九届中央候补委员。
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