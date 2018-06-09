伊朗驻华大使:美对中国南海“军事化”指责是噪音

伊朗驻华大使哈吉

[环球时报-环球网报道 记者 郭鹏飞 李若菡]美国防长马蒂斯日前在新加坡香格里拉安全对话论坛的发言中，指责中国在南海搞军事化，意在“恐吓”和“胁迫”邻国。伊朗驻华大使哈吉6月9日表示，美国对中国南海“军事化”的指责是一种“噪音”，目的在于对抗中国，故意破坏该地区稳定。

哈吉在青岛上合峰会期间接受《环球时报》记者采访时说，南海问题应该由南海域内国家通过对话和谈判解决，该地区国家能以足够成熟的方式解决南海问题，无需美国这种域外国家干涉。

对于美国插手南海问题，哈吉强调，美国在世界不同地区制造危机和麻烦，“（插手南海）只是其一，美国还试图通过不断制造类似噪音来遏制中国。”

中国南海研究院专家陈相秒告诉《环球时报》记者，“南海军事化”事实上是美国编造出来的一个话题，其实是为了服务于美国在南海的军事行动，包括南海航行自由，都是美国为自身在南海的行动创造出来的借口。

陈相秒称，“南海军事化”的这个命题本身是不存在且不成立的，大多数国家都能看清美国背后的意图，认清所谓“南海军事化”是个伪命题。

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