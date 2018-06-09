这笔投资赚大了 不仅创新财富还带来八万就业机会

在东西方海运交通的十字路口，它一直是丝绸之路的必经之地。

马克•吐温曾描述它：“这里除了雪，什么都有。”

今天，南亚的这颗明珠正百废待兴。在东方大国所倡导的一带一路上，它注定要散发耀眼的光彩。

它就是印度洋海域的斯里兰卡！

央视财经《经济半小时》重磅巨制——《一带一路投资指南》，为你揭秘不一样的斯里兰卡。

斯里兰卡耗巨资填海造地 这个大工地创造超过8万个就业岗位

在科伦坡商业中心区的临近海域，紧邻科伦坡国际集装箱码头，一片巨大的填海造地工程是眼下斯里兰卡最大的建筑工地，也是正在兴建的科伦坡港口城。

它将为斯里兰卡填出269公顷的土地面积，是迄今为止斯里兰卡最大的外资直接投资项目，由中国交通建设股份有限公司的全资子公司——中国港湾工程有限责任公司承建。

2014年9月17日，中国国家主席习近平访问斯里兰卡，与斯里兰卡前任总统拉贾帕克萨亲自为这个项目的开工揭幕剪彩。

斯里兰卡前总统 马欣达•拉贾帕克萨：我们去过世界上很多地方，所以我们也见过其它国家这样的填海造地工程，现在斯里兰卡也有了这样的项目。在承建方面，我们非常感谢中国的支持，协助我们发展经济建设。

科伦坡港口城项目一级土地开发投资近14亿美元，将带动二级开发超过130亿美元。丝绸之路上的这笔东方投资，将给斯里兰卡创造八万三千多个就业机会。

桑吉瓦，中国港湾在职的高级技术人员。他曾被公派留学中国，后在迪拜工作生活了20年。如果不是科伦坡港口城的项目，他很难在斯里兰卡国内找到一个足够国际化又能发挥他专长的工作，中国的这份投资让他能彻底结束海外的漂泊。

中国港湾科伦坡港口城有限责任公 机电工程师 桑吉瓦 ：我所有的工作经验几乎都来自海外，斯里兰卡之外的国家。所以我想把这些经验带回到这里，这是我的祖国。我希望能看到我的祖国发展起来。我计划在我的任务完成的时候，带着全家去看看科伦坡港口城。我敢肯定，当项目完工的时候会人山人海，斯里兰卡民众都期盼着看到科伦坡港口城。

尽管今天的科伦坡港口城还在紧张建设中，但显然它已成为一片投资的热土，越来越多的中国民营创业者开始青睐斯里兰卡这片土地。

中国化肥远销斯里兰卡 他们带去的不仅仅是产品更是技术和友谊

在游行的队伍中有一张华人面孔，她来自中国，但却有一个斯里兰卡著名的大姓——班达拉奈克。

以班达拉奈克命名的国际会议大厦是上世纪六、七十年代由中国无偿援建的。至今依旧宽敞明亮，坚固如新，它是中斯友谊的见证。

慧敏•班达拉奈克，原名褚慧敏。三十多年前，从中国远嫁斯里兰卡，成为班家的成员，加入了斯里兰卡籍。这段人生经历让她自然而然地成为了今天一带一路上中斯商贸合作的桥梁。自2015年以来，褚慧敏被中国民营经济国际合作商会聘请为斯里兰卡及南亚事务高级顾问。

中国民营经济国际合作商会高级顾问 褚慧敏：2016年的6月，我们到中国去访问。斯里兰卡主要是以水稻为主。中国有那么多家企业要打进斯里兰卡市场，我就觉得在这里头应该挑一家。

姜升林，山东莱玉化工有限公司董事长。2016年他响应“一带一路”号召，想把山东莱玉远销全球90多个国家的镁盐化肥也推广到斯里兰卡。

经褚慧敏引荐，中国企业家与斯里兰卡全国水稻加工的大户Araliya集团达成了投资合作。

波隆纳鲁沃，斯里兰卡的农业大省。一千五百年前，统治这里的国王建造了一座巨大的人工湖，成为了这一带重要的灌溉水源。波隆纳鲁沃古城被联合国教科文组织定为世界文化遗产。

与姜升林合作的Araliya集团是斯里兰卡本国著名品牌，涉足十二个产业。旗下的水稻加工厂就设在波隆纳鲁沃。如今，Araliya集团的主席西里塞纳先生的水稻加工厂在斯里兰卡占全国大米市场份额的50%。

山东莱玉化工有限公司董事长 姜升林：他说中国有很多的化肥厂也来找他，但都没有接受。因为他们只是来卖化肥的，但你们不一样，你们是给我们提供技术，我们是共赢。

丝绸之路上流转的不仅是财富，还有各个民族在不同天地之间独特的生存经验。为了能让斯里兰卡农户接受来自中国的农业技术，姜升林决定用两年时间在当地做试验田，无偿提供镁盐化肥，免费对农户进行培训。

中国民营经济国际合作商会高级顾问 褚慧敏：他们做了一年多的试验田，已经在斯里兰卡深得人心了。我相信中国今后会在斯里兰卡的农业方面做出更大的贡献。

印度洋是通向世界七大海域的钥匙，斯里兰卡独特的地理位置使之成为印度洋上的新利益中心，正在吸引着越来越多的投资。

中国租借斯里兰卡港口99年 新的合作模式开启新的发展机遇

汉班托塔港离繁忙的欧洲至远东国际主航线仅十海里。全世界一半以上的集装箱货运、三分之一散货海运和三分之二石油运输都要途径这里，到中国北方港口最多十二天，到达中东的迪拜仅五天。

2017年12月9日，斯里兰卡将汉班托塔港租给中国人使用，租期99年。它与科伦坡的大型集装箱货柜码头一南一北遥相呼应，将为21世纪海上丝绸之路提供重要的中转。

正在建设中的斯里兰卡南线高速将于2019年全线贯通。到时候，从汉班托塔港到科伦坡将从原来的四个半小时车程缩短为两个小时，直达科伦坡港口城。

合作、共赢、互利、互惠，一带一路投资所引发的纵深效应和集群效应，正在让斯里兰卡，这座紧邻南亚全球大市场，又沉寂于印度洋汹涌波涛之中的神奇岛国，焕发出宝石一般耀眼的光芒。

无数个体在“一带一路”的倡议下，最终将书写属于这个时代的传奇。

责任编辑：张建利