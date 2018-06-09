除普京做煎饼果子 这些中国小吃也被外国政要选中

原标题：除了普京做煎饼果子，还有这些中国小吃被外国政要选中

撰文 | 高语阳

今天（6月9日），煎饼果子和狗不理包子又火了一把，还是和俄罗斯总统普京一起上了头条。

目测未来煎饼果子又多了一句代言词：“您得记住，这是我做的”。

这句话是普京把自己做的煎饼果子请习近平主席品尝时说的。

6月8日下午，习近平同普京共同乘坐高铁前往天津，出席中俄友好交流活动。在晚宴上，普京亲自动手试做了天津当地的特色小吃狗不理包子和煎饼果子。

中国美食文化绝对是博大精深，“征服”了不少外国政要，许多传统小吃都和外国领导人发生过有趣的小故事。

默克尔学做宫保鸡丁

普京不仅是品尝，还上手试着做。之前，德国总理默克尔也同样不仅吃，还预备把做菜技术现场学会，说准备回家试做这道菜。

这道菜就是大家耳熟能详的宫保鸡丁。

2014年7月6日，默克尔在成都参观老牌川菜馆“成都印象”，从事厨师行业14年的张师傅当面为默克尔炒了一盘宫保鸡丁，默克尔非常认真地观摩做菜全程，还把做菜的材料、流程都记下来，说要回家试做。

而且有趣的是，当天，她还前往成都一处农贸市场，花5块钱买了一袋郫县豆瓣酱。

卡梅伦捧红香菜丸子

同样对川菜充满好感的还有英国前首相卡梅伦。

2013年12月，卡梅伦访华，在那次前往成都之前他就说“听说那里的火锅很好吃”。

卡梅伦的“火锅体验”在成都香天下火锅店完成。当时他们点了鸳鸯锅，但据服务卡梅伦一行的店员说，卡梅伦一点都不怕辣，全程都只吃红汤，不碰白汤。

他走之后，店里的香菜丸子成了热门必点菜。

“哈珀肘子”

还有外国政要在中国意外拥有了以自己名字命名的菜，这就是“哈珀肘子”。

2012年2月，加拿大前总理哈珀访华，在北京方庄的“一碗居”老北京炸酱面餐厅吃午餐。据说，作为加拿大中国亲善大使的大山是这家店的常客，他向哈珀夫妇推荐了这家餐厅，并亲自为那顿午餐点菜。

哈珀在吃芥末墩时，很喜欢里面的芥末，于是就创造了新吃法：用老汤肘子蘸着芥末墩里的芥末。后来，店里就这种吃法推出了新菜“哈珀肘子”。

炒肝店里的炸酱面

美国前副总统拜登在北京姚记炒肝捧红了店里的炸酱面。

2011年，拜登在时任美国驻华大使骆家辉的陪伴下，到北京鼓楼姚记炒肝店吃午饭。他们一行5人共点了5碗炸酱面、10个包子、拌黄瓜、凉拌山药、凉拌土豆丝及可乐等，总费用79元。

“他们吃得很香，炸酱面吃得干干净净，包子剩了几个。”姚燕说。一顿饭花了79元，拜登掏出了一张百元纸币结账，明确表示结余的21元当作小费。结账的姚龙连连推辞，但最终拗不过拜登，还是收下了。

资料 | 新华网 央视

责任编辑：张迪