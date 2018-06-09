除普京做煎饼果子 这些中国小吃也被外国政要选中

原标题：除了普京做煎饼果子，还有这些中国小吃被外国政要选中
撰文 | 高语阳
今天（6月9日），煎饼果子和狗不理包子又火了一把，还是和俄罗斯总统普京一起上了头条。
目测未来煎饼果子又多了一句代言词：“您得记住，这是我做的”。
这句话是普京把自己做的煎饼果子请习近平主席品尝时说的。
6月8日下午，习近平同普京共同乘坐高铁前往天津，出席中俄友好交流活动。在晚宴上，普京亲自动手试做了天津当地的特色小吃狗不理包子和煎饼果子。
中国美食文化绝对是博大精深，“征服”了不少外国政要，许多传统小吃都和外国领导人发生过有趣的小故事。
默克尔学做宫保鸡丁
普京不仅是品尝，还上手试着做。之前，德国总理默克尔也同样不仅吃，还预备把做菜技术现场学会，说准备回家试做这道菜。
这道菜就是大家耳熟能详的宫保鸡丁。
2014年7月6日，默克尔在成都参观老牌川菜馆“成都印象”，从事厨师行业14年的张师傅当面为默克尔炒了一盘宫保鸡丁，默克尔非常认真地观摩做菜全程，还把做菜的材料、流程都记下来，说要回家试做。
而且有趣的是，当天，她还前往成都一处农贸市场，花5块钱买了一袋郫县豆瓣酱。
卡梅伦捧红香菜丸子
同样对川菜充满好感的还有英国前首相卡梅伦。
2013年12月，卡梅伦访华，在那次前往成都之前他就说“听说那里的火锅很好吃”。
卡梅伦的“火锅体验”在成都香天下火锅店完成。当时他们点了鸳鸯锅，但据服务卡梅伦一行的店员说，卡梅伦一点都不怕辣，全程都只吃红汤，不碰白汤。
他走之后，店里的香菜丸子成了热门必点菜。
“哈珀肘子”
还有外国政要在中国意外拥有了以自己名字命名的菜，这就是“哈珀肘子”。
2012年2月，加拿大前总理哈珀访华，在北京方庄的“一碗居”老北京炸酱面餐厅吃午餐。据说，作为加拿大中国亲善大使的大山是这家店的常客，他向哈珀夫妇推荐了这家餐厅，并亲自为那顿午餐点菜。
哈珀在吃芥末墩时，很喜欢里面的芥末，于是就创造了新吃法：用老汤肘子蘸着芥末墩里的芥末。后来，店里就这种吃法推出了新菜“哈珀肘子”。
美国前副总统拜登在北京姚记炒肝捧红了店里的炸酱面。
2011年，拜登在时任美国驻华大使骆家辉的陪伴下，到北京鼓楼姚记炒肝店吃午饭。他们一行5人共点了5碗炸酱面、10个包子、拌黄瓜、凉拌山药、凉拌土豆丝及可乐等，总费用79元。
“他们吃得很香，炸酱面吃得干干净净，包子剩了几个。”姚燕说。一顿饭花了79元，拜登掏出了一张百元纸币结账，明确表示结余的21元当作小费。结账的姚龙连连推辞，但最终拗不过拜登，还是收下了。
资料 | 新华网 央视
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 中华人民共和国和俄罗斯联邦联合声明
- 【 军事 】 中巴联合舰队将如何制衡印度海军
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 娜扎工作室辟谣回应分手传闻：假新闻
- 【 科技 】 工业富联登陆上交所 三年来最大新股
- 【 教育 】 2018年全国高考查分时间及方式汇总
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有