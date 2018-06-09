藏身小旅馆有病不敢看 这些红通逃亡生涯有多惨？

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 董振杰）在热播剧《人民的名义》中，不少人都记得里面有一个出逃的贪官叫做丁义珍，此人逃到美国后，住在一家小旅馆，整天担惊受怕，后来不得不在餐馆里刷碗洗盘子。被追逃人员发现后丁义珍逃到非洲，最终被官二代赵瑞龙雇人狙杀。

近日，中央纪委国家监委网站公布了50名外逃人员线索，再次让人们对外逃者亡命天涯的生活充满猜测。经过梳理，我们发现在现实生活中，的确有不少被红色通缉令追捕的贪官因为语言不通、怕暴露身份，逃亡后过着丁义珍那样凄惨的生活。也有人反其道而行之，藏身国内建筑工地，隐姓埋名卖苦力。

辽宁省凤城市原市委书记王国强——

不敢出屋 不敢看病 面包果腹

王国强（中）回国投案自首

在《人民的名义》热播后，辽宁省凤城市原市委书记王国强被媒体称为丁义珍的原型，因为两者均为厅官，同样在接受调查时秘密潜逃。2012年4月24日，辽宁省凤城市原市委书记王国强得知组织上正在调查自己，就悄悄带着妻子从沈阳机场出境，逃往美国。

2014年12月22日，王国强回国向纪检监察机关投案自首。2017年2月8日，沈阳市中级人民法院依法宣判：王国强因犯受贿罪、巨额财产来源不明罪，被判处有期徒刑八年。

王国强曾在《中国纪检监察报》上自述外逃期间在美国的生活：这两年零八个月，亡命天涯、生不如死、苟延残喘、过街老鼠这些词，我都是用身心来感受了。我怕中国追逃者发现我，又怕美国抓获我，就连交通工具也只能乘坐不使用护照的灰狗巴士。在美国我只能住小旅社，专挑三十块钱、二十块钱的住，整日不敢出屋，靠面包果腹。白天只能像犯人放风一样，在不足十平米的斗室里转圈踱步。

王国强说，他的女儿在美国留学，自己的事情不敢告诉孩子，带着妻子在南加州租住过三次合租屋。“合租屋的条件实在是太差了，房客人高马大，看到我爱人时就目露淫光。”

在美国外逃的两年里，王国强由于没有稳定的工作和固定的收入，主要依靠出境携带的部分现金生活。“我不敢去看病，护照不敢用。别说去医院，连药都买不到。整天担心被抓，有女儿不能见面。”

北京通州梨园驾校原校长刘常凯——

外逃如坐牢 过节就就哗哗流泪

刘常凯说外逃如坐牢

刘常凯，男，1961年4月24日出生，北京梨园汽车驾驶学校原校长，涉嫌诈骗罪，1999年10月外逃，国际刑警组织红色通缉令号码为A-635/7-2000。

国际刑警组织官网信息显示，刘常凯登记身高为1.76米，体重80公斤，黑发黑瞳，仅会中文。1997年至1999年，刘常凯在担任北京京剧院梨园驾校校长期间，涉嫌诈骗300余万元。1999年10月，刘常凯携款潜逃，2017年8月31日回国投案。

刘常凯接受央视记者采访时表示，从1999年出逃到美国，到2017年8月31日回国投案，18年的外逃生活几乎和坐牢一样。

刘常凯说：“在国外就像坐了18年的牢，很寂寞，和坐牢差不多，没人说话，没有人跟你沟通，和坐牢差不多。”

2015年，我国公布了“百名红通人员”名单之后，国家追逃追赃的决心和力度让他感受到了巨大的压力，此后，他在美国的生活也越来越艰难。“国家通缉我的时候，压力很大，在国外的这些人，凡是国家有通缉的，工作起来、生活起来都很困难。”刘常凯告诉记者，在美国的18年里，对亲人的思念让他备受折磨。“背着红色通缉令，在美国生活18年，太不容易了，想家想到什么程度？不用任何酝酿，到年节假日的时候，一想就哗哗流泪。孤单、想家、想亲人，只能用遗忘的方式来度过生活。”

浙江省委党史研究室原干部周骥阳——

藏身棚户区 在工地卖苦力

周骥阳被通缉后藏身工地

周骥阳系浙江省委党史研究室原干部，2008年12月，因涉嫌合同诈骗畏罪潜逃，涉案金额1亿多元。

2011年，在杭州市公安局发布的悬赏缉拿令中，排在第一个的就是周骥阳。2015年，“百名红通人员”名单集中公布时，周骥阳的疑似外逃地点被标注为中国香港。然而，令许多人没有想到的是，9年来，周骥阳的真正藏匿地点却是在境内。

根据中纪委监察部网站发布的消息，按照中央追逃办要求，专案组先后赴香港、贵州、江苏、辽宁和浙江各地进行线索核查，先后对其亲属圈、朋友圈、生意圈、同学圈近百人进行排查和接触。2015年11月24日，专案组获得一条重要线索：一名疑似周骥阳的男子打电话向其前女友借钱，该男子很可能在大连。

经过杭州和大连两地警方多日摸排，最终在大连某棚户区内将“改头换面”的周骥阳抓捕归案。经突击审查，周骥阳确认其真实身份，对相关犯罪事实供认不讳，并交待了以假身份为掩护藏匿大连，靠在建筑工地上打零工维持生计的逃匿经过。

“9年了，他是受过高等教育的，过着这种生活，到底是为了什么？我想不通他躲出去这么多年是为了什么。”周骥阳的妹妹接受媒体采访时曾爆料，周冀阳不但诈骗其他人，甚至连亲属都受到连累，父亲为他担负了200多万元的债务。

上海倍福来集团有限公司原董事长——

父母去世不能回 17年不敢用中文

张丽萍回国自首

“百名红通人员”之一的张丽萍，外逃前曾任上海倍福来集团有限公司董事长兼总经理，涉嫌虚开增值税专用发票罪，1999年8月逃往泰国，后长期藏匿于秘鲁。2016年3月，上海市追逃办锁定张丽萍的藏匿行踪后，派出工作组赴秘鲁，在当地有关部门的配合下开展劝返工作。

“这双鞋蛮好看的嘛。”第一次在秘鲁见面，张丽萍脚上的上海绣花鞋引起了工作组人员的注意。话音刚落，张丽萍的眼泪就掉了下来，“这是我妈妈去年托人带来的，但是现在父母都没了。”外逃了17年，张丽萍既不能对双亲尽孝，也无法尽到一个做母亲的责任。父母去世、儿子婚礼，她都不敢回来，逢年过节形单影只。

根据中纪委监察部网站公布的办案细节，签署自愿认罪书、写下中文名字的刹那，张丽萍又哭了。她说，在秘鲁的17年，从来没有用过自己的中文名，生怕别人发现踪迹，只能隐姓埋名。

2016年3月27日，潜逃境外17年的“百名红通人员”第63号张丽萍被成功劝返回国。2016年5月18日，经上海市普陀区人民检察院检察委员会审议，认为张丽萍涉嫌虚开增值税发票一案情节相对轻微，作出不起诉的决定。

责任编辑：张建利