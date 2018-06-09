全是好消息 本周6件民生大事别错过

原标题：[关注]全是好消息！国务院@你，本周6件民生大事别错过

市场监管升级！全面推行“双随机、一公开”

国务院总理李克强6月6日主持召开国务院常务会议，部署在市场监管领域推进管理方式改革和创新，全面推行“双随机、一公开”监管。

会议指出，落实《政府工作报告》要求，全面推行“双随机、一公开”市场监管方式，随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开，是深化“放管服”改革、优化营商环境的重要举措。

一要推动市场监管日常检查“双随机”方式全覆盖，检查结果全部公开。对有投诉举报等情况需要专项或重点检查的，也要严格规范程序。

二要加强顶层设计，统一“双随机、一公开”制度和流程，整合各类市场监管平台。

三要推进跨部门综合执法、联合监管，减少多头多层重复执法。

四要提升基层执法能力，完善考核和问责免责办法。会议要求，各有关部门都要推出有利于促进市场公平和效率的监管创新举措。

办事少烦恼！全面清理各类证明事项

国务院总理李克强6月6日主持召开国务院常务会议，决定全面清理各类证明事项，更多消除群众和企业办事烦恼。会议决定，顺应企业和群众呼声，全面清理各类证明事项。

一是对国务院部门规章和规范性文件等设定的证明事项，可直接取消的要立即停止执行，并抓紧修改或废止规章、文件。年底前先行取消申请施工许可证时需提交的资金到位证明等一批证明事项。

二是对法律法规有规定，但可通过法定证照、书面告知承诺、政府部门间核查等涵盖或替代的证明事项，要提请修法，依托信息共享和信用体系予以取消。

三是对各地自行设定的证明事项，除地方性法规规定外，最晚应于年底前取消。

四是各地区各部门要及时公布取消和保留的证明事项清单，对确需保留的要逐项列明设定依据、办理指南等。清单之外，政府部门、公用事业单位和服务机构不得索要证明。

以诚信立身兴业！进一步建设完善社会信用体系

国务院总理李克强6月6日主持召开国务院常务会议，确定进一步建设和完善社会信用体系的措施，以诚信立身兴业。

会议指出，贯彻党中央、国务院决策部署，近几年按照社会主义市场经济要求，社会信用体系建设取得重要进展，统一社会信用代码基本实现全覆盖，守信联合激励和失信联合惩戒机制初步显威。要坚持应用导向、立法先行，进一步加强社会信用体系建设。

一是围绕优化营商环境加快构建以信用为核心的监管机制，推广告知承诺制。

二是建立黑名单制度，强化信用约束，对侵权假冒、坑蒙拐骗、虚假广告等违法违规行为要公开曝光、坚决整治，让失信者受到惩戒和震慑。

三是坚决守住信息安全底线，保护商业秘密和个人隐私。

四是加快推进重点民生领域信用体系建设，增进群众福祉。

五是引导社会力量参与信用建设，发展第三方征信服务。强化政府部门诚信建设，依法依规处理“新官不理旧账”问题。

拒不改正或被下架APP！网约车监管再出新规

交通运输部、公安部等七部门日前联合印发《关于加强网络预约出租汽车行业事中事后联合监管有关工作的通知》。

《通知》要求，针对未取得网约车经营许可从事网约车经营、线上线下车辆人员不一致、信息泄露、不依法纳税、不正当竞争、非法经营资金支付结算等违法违规行为，各相关管理部门可开展联合约谈。对拒不改正的，相关管理部门可对网约车平台公司相应采取暂停发布、下架移动互联网应用程序（APP）、停止互联网服务、6个月内停止联网或停机整顿等处置措施。

高铁动车吃饭更方便！新增11个互联网订餐站

今年6月5日起，铁路部门将陆续新增沈阳站、天津站、南京站、青岛站、乌鲁木齐站等11个互联网订餐供餐站或特产预订配送站。新增站点主要是一些动车组密度较大的高铁普速混合车站和部分省会城市或计划单列市主要车站，以及个别客流较大的地市级车站。增加后，全国铁路互联网订餐和特产预订站达到38个。

高考结束！网上咨询周6月22日开启

教育部“2018年高考网上咨询周”活动将于6月22日在“阳光高考”信息平台正式启动。网上咨询活动时间为6月22日至28日；每日咨询时间9点至17点。“咨询周”期间，全国招生高校将在线回答问题，另外，北京、上海、江苏、浙江、福建、河南、青海等部分省份将在平台举办咨询专场，具体安排届时在平台发布。高考咨询周网址为：

http://gaokao.chsi.com.cn；

http://gaokao.chsi.cn。

责任编辑：桂强