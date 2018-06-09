体育总局：科学健身需要大批能开运动处方的医生

原标题：国家体育总局副局长赵勇：科学健身需要大批能开运动处方的医生

新华社北京6月9日电（记者马邦杰）国家体育总局副局长赵勇9日在京举行的“2018国际慢性病运动处方培训班”开班仪式上表示，科学健身已经成为社会迫切需求，现在需要一批能够给老百姓像开阿司匹林一样开运动处方的医生。

赵勇说，健康中国战略、全民健身战略成为国家战略，将引发生活方式发生革命性变化。

“现在老百姓健身的积极性可以说是空前高涨，呈现井喷式增长。”赵勇说，“但是随之而来的是，老百姓在运动过程中不得要领，运动的伤病也越来越多。现在迫切地要求我们加强对老百姓健身的科学指导，如果不加以指导，盲目地健身，健身不到位，健身过了头，还会带来负面效果，这是一个迫切的需要。”

赵勇认为，要想满足扑面而来的大众科学健身需求，需要克服五只“拦路虎”：要系统科学地研究科学健身的重大理论和实践问题；要对公民的运动健康状况进行诊断、测量；要针对诊断的结果，给每一个老百姓开运动处方；要不断地给老百姓提供科学健身的方法、器械手段；要让所有老百姓健身能够便利化科学化。

赵勇呼吁把培养开运动处方的医生作为一项基础工作来抓。他说：“中国的老百姓都相信医生，光找一个体育干部，找一个教练员在那里说一通，他（她）不信。要有一大批的医生，特别是家庭医生和社区医生，能够给老百姓像开阿司匹林一样，能够开出运动处方。”他强调，开运动处方就像中医调方子一样，不能一劳永逸，要持续根据具体情况变化进行调整。

他透露，国家体育总局正在推动把运动健康体检纳入国民体检的范围。他说：“我们过去的体检实际上走进了一个误区，主要是查你有没有病，很多病查出来为时已晚。恰恰我们需要体检的是你的体质健康状况，我们体检没有这个内容，我们要加进去，然后根据这个结果，来通过医生开运动处方。”

他说：“我们正在选择一百所医院，进行试点，在医院里增加一个新的门诊部，叫科学健身门诊部，通过这个门诊部来给老百姓服务。中国体育医院已经开了一个科学健身的门诊部，很受老百姓欢迎。”

在“2018国际慢性病运动处方培训班”开班仪式上，世界卫生组织驻华代表高力说，他做过一个估算，中国政府制定的2030年人均预期寿命提升至79岁的目标，意味着从现在起每个中国人每月需延长7天的寿命。这个目标让他兴奋。

美国运动医学会主席瓦尔特·汤普森认为，这个目标完全可以实现，但需要中国人的生活方式作出健康的改变，更多让身体运动起来。

汤普森说，我们的生活方式只要进行一些小小的改变，比如戒烟、乘公交车出行、爬楼梯等，天长日久都会给身体带来巨大的改善。

他说：“我们美国运动医学学会和其他成员单位在过去五十年里做了成千上万个实验研究，所有这些研究得出的结论都一样，那就是运动对于慢性病的预防和预后的恢复都是非常重要的，非常有帮助的。这些慢性疾病包括肺部疾病和一些类别的癌症等。”

汤普森认为，现在中国面临的问题是很多人不知如何科学健身，需要专业人士沉淀到社区去提供指导，为健身人群开运动处方。

国家体育总局运动医学研究所所长谢敏豪表示，中国大众健身意识和欧美国家仍有差距。他认为，国内马拉松热的兴起给大家一个很好的提示：如果能把民间体育组织做好了，可能会取得突破。他说：“要营造环境，让大家互相激励参与健身。马拉松背后有跑团支撑，就是很好的一个现象，同单位的大家都去跑，如果我不去，会很没面子。”

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