8个月至少47名中候补履新 15人任省级机构一把手

原标题：人事观察|近8个月至少47名中央候补委员履新，15人任省级人大政府政协一把手

刚刚过去的5月，多名十九届中央候补委员履新。

5月30日，据《辽宁日报》消息，经中共中央批准，易炼红同志任辽宁省委副书记；张福海同志任辽宁省委委员、常委。

易炼红去年7月转任辽宁省委常委、沈阳市委书记。而张福海此前担任中国外文出版发行事业局局长。两人均是十九届中央候补委员。

5月16日，据《福州日报》微信公众号消息，王宁同志任福建省委副书记。十九届中央候补委员王宁与易炼红的情况相似，也是从省委常委、省会城市书记转任省委副书记。

再加上赵德明转任贵州省委常委、贵阳市委书记，王文涛当选黑龙江省省长，施小琳转任江西省委常委、宣传部部长，以及中央党校谢春涛、中石化戴厚良的职务晋升，整个5月共有8名中央候补委员履新。

去年10月，中共十九大选举产生172名中央委员会候补委员。解放日报·上观新闻据公开资料统计梳理，截至目前，在将近8个月的时间里，至少已有47名中央候补委员履新。

5人担任省政府一把手

职位最早变动的，是唐一军。

当选中候补几天后，去年10月28日，时任浙江省委副书记、宁波市委书记的唐一军北上辽宁，履新辽宁省委副书记。两天后，唐一军担任辽宁省副省长、代省长。唐一军在此后举行的辽宁省人代会上当选省长，晋升正部级。

包括唐一军在内，共有5名中央候补委员成为省级政府一把手。其中4人原先的职务是省级党委副书记，1人是国家部委副职领导。从任职地点看，1人原地升迁，3人是跨省任职，1人“空降”。

今年1月2日，唐登杰、景俊海和唐良智同一天履新，分别担任福建省副省长、代省长，吉林省副省长、代省长，重庆市副市长、代市长。在1月底的地方两会上，3人均当选为省（市）长。

在到福建前，唐登杰担任工业和信息化部副部长、党组副书记，国家航天局局长，国家原子能机构主任，国家国防科技工业局局长、党组书记。顺便提一句，唐登杰曾任上海电气（集团）总公司总裁、党委副书记，38岁当选上海市副市长。而景俊海此前任北京市委副书记。景俊海曾长期在陕西工作，在陕西省委常委、宣传部部长任上调至中宣部，担任副部长，不到2年转任北京市委副书记。唐良智之前担任重庆市委副书记。

今年3月，全国两会之后，王文涛接棒陆昊，由山东省委副书记、济南市委书记转任黑龙江省委副书记、副省长、代省长，5月“去代转正”。王文涛是江苏南通人，从复旦大学毕业后，在上海工作20多年，并在云南、江西、山东有过任职经历。

10人当选省级人大、政协“掌门”

中央候补委员集中履新发生在今年初的地方两会上。

1月26日，姚增科当选江西省政协主席。

1月28日，李佳当选内蒙古自治区政协主席。

1月29日，黄晓薇当选山西省政协主席，葛慧君当选浙江省政协主席，毛万春当选海南省政协主席，黄莉新当选江苏省政协主席，王炯当选重庆市政协主席，蓝天立当选广西壮族自治区政协主席，刘晓凯当选贵州省政协主席。

同日，段春华当选天津市人大常委会主任。

4天之内，10名十九届中央候补委员晋升为正部级。解放日报·上观新闻梳理发现，其中毛万春、刘晓凯和段春华曾分别在十八届四中、五中、七中全会上递补为中央委员。

另外，在此次地方两会期间， 还有3名中央候补委员履新省级政府、政协副职。他们是新任海南省副省长彭金辉、贵州副省长吴强和山西省政协副主席李晓波。

彭金辉和吴强均是少数民族干部。彭金辉是中国工程院院士，长期从事冶金新技术、资源综合利用等研究，此前任昆明理工大学校长一职。吴强曾任贵州省政府副秘书长，省经信委主任等职，他还曾挂职任上海世博会组委会交通协调保障组副组长。此外，山西政协副主席李晓波兼任山西省经信委主任，他此前是太原钢铁（集团）有限公司董事长。

省级党委常委的几类履新情况

解放日报·上观新闻梳理发现，在职务发生变动的47名中央候补委员中，时任省级党委常委的有24人，占总数的一半以上。

他们当中，除唐一军、景俊海、唐良智、王文涛担任省（市）长，以及姚增科等10人担任省级人大常委会主任、政协主席外，还有10名中央候补委员的职务也发生了变动。分别有几种情况：

一类是调任中央机构、国家部委，有4人。包括湖北省委副书记、武汉市委书记陈一新调任中央政法委秘书长；广东省委常委、宣传部部长慎海雄任中央宣传部副部长、中央广播电视总台台长；山东省委常委、常务副省长李群调任文化和旅游部副部长；天津市委常委、教育工委书记程丽华任财政部副部长。

二是在省级党委内部职务分工变化，有3人。其中，如前文所述，王宁和易炼红这两名兼任省会城市党委书记的省委常委均履新省委副书记。焦彦龙则由河北省委常委、唐山市委书记改任河北省委常委、宣传部部长。

三是异地交流任职，有4人。如浙江省委常委、杭州市委书记赵一德任河北省委副书记。广西壮族自治区党委常委、统战部部长赵德明任贵州省委常委、贵阳市委书记。四川省委常委、统战部部长李静调任重庆市委常委、统战部部长，上海市委常委、统战部部长施小琳调任江西省委常委、宣传部部长。

中央机构、央企、军方人士履新

据不完全统计，党和国家机构、人民团体、央企以及解放军中的十九届中央候补委员也均有履新情况。

去年4月27日，全国人大常委会副秘书长沈春耀升任全国人大常委会法工委主任，跻身正部级。沈春耀是为数不多在十九大之前就已是正部级的中央候补委员。在今年3月全国人代会上，沈春耀担任全国人大宪法和法律委员会副主任委员、全国人大常委会香港特别行政区基本法委员会主任、全国人大常委会澳门特别行政区基本法委员会主任。

同是在全国两会期间，易纲被任命为中国人民银行行长，跻身正部级。此前他是中国人民银行副行长。

两会后没多久，中央外办副主任乐玉成转任外交部副部长。最近，中央党校教务部主任谢春涛升任中央党校（国家行政学院）副校（院）长。作为中央所属事业单位的中国外文出版发行事业局局长张福海则转任辽宁省委常委。

而台盟中央副主席、全国台联党组书记黄志贤现已担任全国台联党组书记、会长。

此外，5名来自央企的中央候补委员履新。包括中国石油化工股份有限公司副董事长、总裁戴厚良升任董事长、总裁。中国核工业集团公司总经理钱智民转任国家电力投资集团公司董事长。中国航天科技集团公司董事长雷凡培转任中国船舶工业集团有限公司董事长。人保集团副董事长、总裁缪建民升任人保集团董事长。与央企系统的其他中央候补委员不同，宝武集团董事长马国强目前已转任地方，担任湖北省委副书记。

2名军方人士职务亦有变动。麻振军由空军参谋长转任空军副司令员，王印芳由第71集团军军长转任北部战区陆军司令员。

值得一提的是曹淑敏。曹淑敏是十八届、十九届中央候补委员。曹淑敏一直在电信领域工作，曾任邮电部电信传输研究所副所长，信息产业部电信研究院第二事业部副主任，工业和信息化部电信研究院副院长、院长等职。2016年调至江西，先后任鹰潭市委副书记、市长，市委书记。由她挂帅的项目——“第四代移动通信系统（TD-LTE）关键技术与应用”，获得了2016年度国家科学技术进步奖特等奖。去年底，曹淑敏调任北京航空航天大学党委书记，晋升副部级。

机构改革引起的职务变化

解放日报·上观新闻梳理发现，此番中候补职务变动，还有一种情况源自党和国家机构改革。

在《深化党和国家机构改革方案》中，中央组织部统一管理公务员工作。“将国家公务员局并入中央组织部”、“中央组织部对外保留国家公务员局牌子”。今年4月，国务院“任免国家工作人员”公告显示：傅兴国被任命为国家公务员局局长，免去其人力资源和社会保障部副部长职务。

类似情况还有国家海洋局、国家知识产权局、中国农业科学院等，或所属部委新建、重新组建，或本单位职责发生变化。

根据改革方案，国家海洋局的职责整合进入新组建的自然资源部，“对外保留国家海洋局牌子”。公开资料显示，原国土资源部党组成员、国家海洋局局长王宏任自然资源部党组成员、国家海洋局局长。

方案显示，重新组建的国家知识产权局，由国家市场监督管理总局管理。因而，原国家知识产权局局长申长雨被任命为国家市场监督管理总局党组成员、国家知识产权局局长。

此外，根据新组建的农业农村部官网，原农业部党组成员、中国农业科学院院长唐华俊，现在的职务是农业农村部领导、中国农业科学院院长。

（注：资料来源据各官方网站，图表中仅列主要职务信息）

责任编辑：刘光博