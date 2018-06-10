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菲外长：菲律宾的发展需要中国

菲外长：菲律宾的发展需要中国
2018年06月10日 01:02 新华社
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　　原标题：菲律宾外长：对菲中发展友好关系充满信心

　　新华社马尼拉6月9日电（记者杨柯　袁梦晨）菲律宾外交部长卡耶塔诺9日表示，菲律宾对菲中发展友好关系充满信心，未来菲律宾愿与中国进一步加强合作，共同打造两国关系发展的良好势头。

　　6月9日是中国与菲律宾建交43周年纪念日，也是第17个菲中友谊日。卡耶塔诺当晚在出席“繁花盛开菲中情”文艺晚会时发表致辞说，“我们在这里庆祝菲中建交43周年，菲律宾不仅对与中国发展友好关系充满信心，更愿意将其付诸行动”。

　　卡耶塔诺说，各国都需要与邻为善，中国是菲律宾的邻国，菲律宾的发展需要中国。未来菲律宾将会与中国进一步加强合作，提升双边关系，造福两国的下一代。

　　卡耶塔诺还表示，对于两国关系中的个别分歧，菲律宾愿与中国进一步增进共识，以“和平且文明”的方式来化解争端。

　　中菲两国1975年6月9日建立外交关系。2002年1月，菲方宣布每年6月9日为菲中友谊日。

责任编辑：桂强

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