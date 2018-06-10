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中国首批“人造太阳”磁体支撑产品交付

中国首批“人造太阳”磁体支撑产品交付
2018年06月10日 04:48 人民日报
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　　原标题：中国首批“人造太阳”磁体支撑产品交付（创新前沿）

　　据新华社贵阳6月9日电 （记者高敬）6月9日，由中核集团承担的国际热核聚变实验堆（ITER）磁体支撑首批产品在贵州遵义正式交付，将被运往位于法国的国际热核聚变实验堆现场，成为进入厂房并进行安装的首批基础性部件。

　　国际热核聚变实验堆是由中国、美国、俄罗斯、欧盟、日本、韩国、印度等七方共同合作建造可实现大规模聚变反应的实验堆，以解决人类共同面临的能源问题。由于其原理和太阳发光发热的原理相似，也被称为“人造太阳”。

　　据介绍，此次交付的“人造太阳”磁体支撑产品，是ITER重要结构安全部件之一，负责支撑整个热核聚变实验堆的核心装置——磁体，其质量和进度关系到整个ITER装置的运行稳定性和装配进度。磁体支撑不仅承载着1万吨的磁体系统重量，还要承受极端条件下恶劣的工作环境，其设计和制造要求非常高。

责任编辑：桂强

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