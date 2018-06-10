江西持续暴雨致逾17万人受灾 直接经济损失5.42亿

原标题：持续暴雨致江西逾17万人受灾，直接经济损失5.42亿元

江西省水利厅网6月9日消息，6月8日16时至9日16时，全省平均降雨量为16.9毫米。其中赣州市38.3毫米，吉安市31.3毫米，景德镇市11.4毫米。县平均降雨量前3位为：万安县112毫米，上犹县92.5毫米，章贡区88.9毫米。点最大降雨前三位均在万安县，武术乡社田站206毫米，武术乡直窝里水库站190.5毫米，宝山乡黄竹站184.5毫米。全省共24县462站降雨超过50毫米，12县139站降雨超过100毫米。

受降雨影响，蜀水林坑站水位复涨，章水、桃江上涨，截至9日16时，蜀水林坑站水位87.46米，超警戒0.96米；桃江南迳站水位301.14米，超警戒0.14米；寺下河安和站水位253.16米，超警戒1.16米；章水坝上站水位99.73米，超警戒0.73米。目前林坑站、南迳站、安和站水位均已出峰，预计坝上站10日2时将出现100米的洪峰水位，超警戒1米。

据不完全统计，截至9日16时，7日以来的降雨共导致吉安、赣州等市13个县（市、区）119个乡（镇、街道）17.47万人受灾，1人失踪，农作物受灾面积16.02千公顷，倒塌房屋473间，转移群众1.47万人，直接经济损失5.42亿元。各地正在全力开展人员转移安置和失踪人员搜救工作。另据交通部门反映，部分高速、国省道因降雨中断，正在组织全力抢通；据国土部门反映，8日15时至9日15时，全省接到地质灾（险）情报告11起，造成直接经济损失约38万元，无人员伤亡，均已落实安全措施。

8日下午，省防总下发《关于全力做好防汛减灾救灾工作的通知》，要求各地各部门继续加强应急值守、切实强化防御调度、真正做到协调联动。8日晚，省防总根据降雨落区预报，下发《关于做好群众提前转移准备工作的通知》，要求遂川、万安、泰和、井冈山、全南、定南、龙南、崇义、大余、上犹等10个县（区）提前做好群众转移准备。国家防总工作组8日、9日在吉安市遂川、泰和、峡江等地指导防汛工作。

8日至9日，省防总领导坐镇防总值班室指挥调度防汛工作，并致电相关市、县防指指挥长及党委政府、水利部门有关领导同志，提出明确要求，指导强降雨防御及人员转移安置等工作。省防总值班室持续电话了解降雨量较大的市、县、乡雨水情和灾险情及水库安全情况，督促做好强降雨应对和群众转移救援工作。泰和县8日7时启动防汛III级应急响应，全南县9日0时启动防汛III级应急响应，大余县9日5时启动防汛IV级应急响应，上犹县9日11时启动防汛IV级应急响应，其他市、县继续维持防汛应急响应等级。

据气象预报，9日赣州市阴有中到大雨，局部暴雨，个别地方大暴雨；吉安、抚州两市南部阴有中雨，局部大到暴雨；全省其他地区阴有小雨，局部中到大雨。10日，赣北赣中阴转多云，赣南雨停转多云。11~12日，全省晴天。省水文局、省气象台9日10时联合发布中小河流洪水及山洪灾害气象预警，预计9日14时至10日8时，赣州市中西部、南部局地发生中小河流洪水及山洪灾害可能性较大。

（原题为《持续暴雨致江西17万人受灾 直接经济损失5.42亿元》）

责任编辑：刘德宾 SN222