新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

中国泛海控股集团收购Genworth公司通过审查

中国泛海控股集团收购Genworth公司通过审查
2018年06月10日 08:21 中国经济网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：中国泛海控股集团收购Genworth公司通过审查

　　中国经济网北京6月10日讯 中国泛海控股集团收购美国Genworth公司于6月8日通过美国外国投资委员会（CFIUS）的交易审查。收购成功后，Genworth公司将成为中国泛海控股集团旗下的子公司。

　　Genworth公司的长期护理保险业务和住房按揭保险业务在美国分别排名第一位和第四位，其住房按揭保险业务在加拿大和澳大利亚商业保险公司中排名第一位。2017年，Genworth公司营业收入82.95亿美元，税后经营利润6.96亿美元；公司总资产1，052.97亿美元，其中可投资资产769.11亿美元，净资产153.28亿美元。

　　中国泛海控股集团从2016年开始与Genworth公司的收购合作，目前监管审批工作已取得较大进展。下一阶段，中国泛海控股集团还将继续与Genworth公司密切合作，推动后续审批工作，争取早日完成交割。

责任编辑：刘德宾 SN222

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区