原标题：中国泛海控股集团收购Genworth公司通过审查
中国经济网北京6月10日讯 中国泛海控股集团收购美国Genworth公司于6月8日通过美国外国投资委员会（CFIUS）的交易审查。收购成功后，Genworth公司将成为中国泛海控股集团旗下的子公司。
Genworth公司的长期护理保险业务和住房按揭保险业务在美国分别排名第一位和第四位，其住房按揭保险业务在加拿大和澳大利亚商业保险公司中排名第一位。2017年，Genworth公司营业收入82.95亿美元，税后经营利润6.96亿美元；公司总资产1，052.97亿美元，其中可投资资产769.11亿美元，净资产153.28亿美元。
中国泛海控股集团从2016年开始与Genworth公司的收购合作，目前监管审批工作已取得较大进展。下一阶段，中国泛海控股集团还将继续与Genworth公司密切合作，推动后续审批工作，争取早日完成交割。
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