经济日报：以顶层设计推进服务业振兴发展正其时

原标题：以顶层设计推进服务业振兴发展正其时

核心观点：经济日报-中国经济网专栏作者张国栋认为，党的十九大明确指出，要加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平。制定服务业高质量发展战略等顶层设计方案，强化政策储备，推进服务业振兴发展，无疑是大势所趋，既抓住了问题的关键，也正当其时。

据报道，当前服务业已经成为我国经济发展的主要动能，下一步我国服务业将向高质量发展方向迈进。记者日前从权威渠道获悉，目前，国家发改委等相关部门正在酝酿制定服务业高质量发展战略等顶层设计方案，包括建立服务业高质量发展标准体系，鼓励服务企业做大做强等多措并举，强化政策储备，推进服务业振兴发展。（6月8日《经济参考报》）

新时代要有新气象新作为。党的十九大明确指出，要加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平。在此背景下，相关部门酝酿制定服务业高质量发展战略等顶层设计方案，强化政策储备，推进服务业振兴发展，无疑是大势所趋，既抓住了问题的关键，也正当其时。

事实表明，作为经济转型升级的一个重要标志，我国已进入服务业主导的经济发展阶段，服务业目前已成为我国第一大产业。随着服务型消费需求的全面快速增长，以服务型消费为主的新型消费正在成为拉动产业变革、商业模式变革的主导力量。

但与此同时，问题和矛盾也不断显现。从“宏观”角度看，服务贸易发展势头较好，但逆差持续扩大，部分新兴领域服务投诉量快速攀升，服务质量差距制约中国服务国际竞争力发展，需得到高度关注，更需顶层设计护航。

从“微观”方面讲，一些行业良莠不齐，服务水准低下，客户体验不足，感知较差。比如不少以“共享”为主题的服务行业，虽然发展迅速，也不乏相应的行业标准、规范，但由于缺乏统一监管，往往显得势单力薄，力不从心，容易陷入各自为政，行业乱象难以从根本上遏制，同样需要顶层设计来扭转局面。

目前我国标准体系中，工业标准占比74%，农业标准占比11%。而对于占GDP比重51.6%的服务业来说，其相关标准占比仅为15%，远远不足。这也意味着，根据高质量发展要求，以顶层设计为依托，建立协调配套的新型标准体系，对标高标准，推进服务业振兴发展，提高我国服务业的国际化竞争力，是当务之急。

据悉，此番顶层设计具体将从深化改革，优化环境；提质增效，培育品牌；培养人才，鼓励创新；创新监管，分类引导；扩大开放，增强优势等多个方面入手，建立责任清晰、多元参与、依法监管的服务质量治理和促进体系。这也意味着，高质量发展不仅需要市场主体积极升级，还需要政府、媒体、协会、社会、消费者等方面共同参与推进。

无论如何，在新的社会发展背景下，随着居民消费结构的快速升级，推进服务业振兴发展和市场全面开放，既是满足人们对美好生活需要的重大举措，也是进一步扩大开放、推动自由贸易进程的重大举措。我们所期待的是，对应的顶层设计，既是一套科学合理、务实求真的设计，也是一套集思广益、统筹兼顾，能为各方所接受和认可并及时落地生根解决问题的设计，从而进一步推动我国服务业振兴发展，惠及国计民生。（经济日报-中国经济网专栏作者 张国栋）







责任编辑：刘德宾 SN222