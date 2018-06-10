原标题：“蓝天保卫战”强化督查将启动 覆盖三大重点区域

经济日报-中国经济网北京6月10日讯 记者从生态环境部获悉，日前，生态环境部印发了《2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查方案》，自6月11日起，将对京津冀及周边、长三角、汾渭平原等重点区域开展强化督查，预计持续到明年四月底。

据生态环境部环境监察局负责人介绍，当前，重点区域空气质量继续改善，但个别地区污染仍然较重。京津冀地区仍然是全国环境空气质量最差的地区，河北、山西、天津、河南、山东5省（市）优良天气比例仍不到60%，汾渭平原更是近年来大气污染不降反升，反弹比较厉害的区域。

在本次强化督查中，将出动1.8万人次，突出重点区域、重点指标、重点时段和重点领域，围绕产业结构、能源结构、运输结构和用地结构4项重点任务，检查“散乱污”企业综合整治情况、工业企业环境问题治理情况、清洁取暖及燃煤替代情况、露天矿山综合整治情况、秸秆禁烧管控情况、错峰生产落实情况、重污染天气应急措施落实情况等13项督查任务。

据了解，本次督查将分为三个阶段进行。在第一阶段中，将对 “2+26”城市“散乱污”企业整治、燃煤锅炉淘汰、部督办问题整改以及《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》规定的其他措施落实情况开展“回头看”，梳理热点网格、群众投诉举报，重点发现新的涉气问题。

责任编辑：刘德宾 SN222