原标题：环保督察广西钦州小冶炼，市委书记称“触目惊心”

公路两旁、山谷之间，小冶炼企业遍地开花，处处点火冒烟。大量废气、废水直排，固体废物、危险废物随意堆放。

这是6月9日下午，中央第五环境保护督察组在广西壮族自治区钦州市见到的景象。

当日，中央第五环境保护督察组副组长、生态环境部副部长翟青率队突击检查当地小冶炼企业生产情况。

沿着311、312省道，督察组在钦州市黄屋屯镇等地发现，在公路两旁、山谷之间，当地小冶炼企业鳞次栉比，遍地开花，处处点火冒烟。

督察组检查的多家小冶炼企业，没有一家有环保设施。个别企业虽装有除尘设施，但弃之不用。大量废气、废水直排，固体废物、危险废物随意堆放。另一家企业的废水池散发着浓烈的氨水味，令人窒息。

“回来后，谭丕创市长马上向我汇报了。真是触目惊心。是我们自己的工作没有做好。”当晚，钦州市委书记王革冰对翟青说：“明天下午我要带队去现场，一定立行立改。”

钦州地处广西北部湾经济区中心位置，是一座正在快速崛起的新兴港口城市。但近年来生态环境形势严峻。

2016年10月，广西自治区发展改革委联合工业和信息化委对钦州、北海、防城港三市进行摸底调查，发现仅钦州就有钢铁、铁合金企业共38家，是三市中数量最多的。

2017年6月，钦州市政府关于“中央环保督察反馈意见问题整改情况公开内容”称，按规划要求，钢铁和铁合金行业主要布局在防城港企沙工业园，但沿海三市均大量引进该类产业；已投产46家相关企业，其中35家分散在钦州市多个工业园区。

之后，钦州等市均制定了各工业园区的产业准入负面清单，执行自治区“两高”联席会议审查制度，不再审批产能过剩行业新增产能项目。2017年，钦州市制定了《落实高污染高耗能项目及产业布局问题整改措施工作方案》《钢铁和铁合金行业整改规范要求》等文件。当地环保部门也对钦州金明冶炼厂等5家超标排放企业进行了立案调查处理。但小冶炼遍地开花的势头并没有得到遏制。

《广西壮族自治区贯彻落实中央环境保护督察反馈意见问题整改进展具体情况》称，北部湾经济区是我国最早完成战略环评的五大重点区域之一，但在开发建设时未充分考虑战略环评要求和环境承载能力，高耗能、高污染产业布局相对集中，产业同质化趋势明显。

责任编辑：刘德宾 SN222