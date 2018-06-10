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河南将在太行山区造林困难地实施无人机飞播造林

河南将在太行山区造林困难地实施无人机飞播造林
2018年06月10日 10:10 新华社
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　　原标题：（环境）河南将首次在太行山区造林困难地实施无人机精准飞播造林

　　新华社郑州6月10日电（记者李鹏）记者从河南省林业部门获悉，随着雨季到来，河南计划今年飞播造林26.92万亩，并将首次在太行山区造林困难地实施无人机精准飞播造林。

　　据介绍，目前，河南省飞播造林以直升机飞播为主，并已在8个县（市）建成飞播林基地。今年，河南飞播造林将覆盖洛阳、三门峡、新乡、焦作等7个省辖市16个县（市），飞播造林面积26.92万亩。这也是近年来河南省采用直升机飞播面积最大的一次。

　　除直升机飞播造林外，河南省于2017年5月开始探索无人机精准飞播造林实验，并将今年首次在太行山区造林困难地开展无人机大规模精准飞播造林，计划飞播面积1万亩。河南省计划于明年在全省范围推广无人机飞播造林。（完）

责任编辑：刘德宾 SN222

无人机造林太行
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