失联一年 章莹颖亲友录制视频发声：我们绝不放弃

原标题：失联一年 章莹颖亲友录制视频发声：“我们一定会找到你 绝不放弃”

新京报快讯（记者潘佳锟）当地时间6月9日下午2时许（北京时间6月10日凌晨），中国留学生章莹颖于美国外出过程中失联。其家属法律援助律师王志东表示，目前此案调查尚无实质进展。一年过去了，莹颖仍没有找到。10日凌晨，新京报记者从章莹颖男友处获得一段视频。视频中章父章母发声，“我们一定会找到女儿，绝不放弃，全家人都在等你回来。”其他亲友也表示很想莹颖，会争取所有的可能找到她。

据新京报此前报道，中国留学生章莹颖在美国伊利诺伊大学香槟分校做访问学者期间，于6月9日下午2：04在北古德温大道乘上一辆黑色土星牌轿车，随后失联。当地警察和FBI均介入对章莹颖失踪案的调查，后宣布逮捕一名涉嫌绑架章莹颖的嫌犯布伦特·克里斯滕森（Brendt Christensen）。目前章莹颖案嫌犯被批准以死刑罪起诉，审判日期定为2019年4月9日。

日前，章莹颖家属王志东律师在接受新京报记者采访时表示，目前此案调查尚无实质进展。截至今日（10日），一年过去了，莹颖下落仍是未知。其男友侯霄霖为此准备了一段纪念视频。

视频中，章父章荣高和章母叶丽凤坐在家中的沙发上，对着镜头讲述，自在美国寻找女儿未果回国后，生活还算平静，但仍无时无刻不在惦记着莹颖。“想起女儿就非常心痛，天天都在想我的女儿，做梦都在想。”章母哭着说，一定要找到女儿，绝不放弃，全家人都在等她回来。

章莹颖男友侯霄霖表示，感谢所有人给予的帮助和支持。在接下来的时间里，自己会用所有的力量去尝试，并争取所有的可能，一定能找到莹颖。

责任编辑：刘德宾 SN222