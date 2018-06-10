原标题：38岁就进中南海讲课的他，今晋升部级

来源：长安街知事

6月8日发布的国务院任免国家工作人员名单显示，中国社会科学院经济研究所所长高培勇升任副院长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，作为财税领域专家，他先后5次走进中南海，不但曾受邀给胡锦涛、朱镕基讲课，还就政府工作报告，当面向李克强、温家宝提建议。

恢复高考后首届大学生

公开报道显示，1959年1月，高培勇出生在天津一个普通小学教师家庭，从小跟随姥姥生活。

初中毕业后，高培勇进船厂做了一名工人。1977年恢复高考后，只读到初中的他缺少数理化基础，便决定选文科。

当初，他觉得经济是门对国家发展有点实用的学科，财政应该比较重要，便努力考上了天津财经学院的财政学专业，并于后来考取硕士研究生，步入经济学研究的行列。

毕业后，高培勇服从分配留在天津财院做了一名教员。此后，他报考了中国人民大学王传纶教授的博士生，并在取得学位后，成为该校财政金融系的一名教师。2003年春天，他赴中国社科院任财贸所副所长。2016年12月，改任经济所所长。

财政部主管的《中国财经报》报道称，采访高培勇，印象最深的就是一个字，忙。在接受记者采访的一个多小时里，电话声、敲门声不绝于耳。

难怪高培勇的妻子说，一辈子不忙的人少见，但像高培勇这样从来都忙的人更少见。高培勇却说，每当自己的辛劳在国家的经济建设中发挥了作用，那种喜悦不是安逸的生活所能比拟的。

他的一名研究生回忆，“1997年6月我应约去他在人大的办公室谈我的硕士论文，给他带了一个水杯，他坚决回绝；1998年他作为东方之子接受央视东方时空采访，节目在全国播出时我打电话祝贺，他却一笑了之，表示不必过分看重和关心。”

他的另一名研究生表示，高老师在生活上非常随意，从吃上就可以看出来：爱吃醋溜白菜和醋溜土豆丝。

胡锦涛课后提出合张影

高培勇的学术领域以财政经济学为主，主攻财税理论研究、财税政策分析等。所学与国家现实紧密相关，因此他前后3次走进中南海，为党和国家领导人集体学习担任主讲人。

1997年4月，年仅38岁的他首次走进中南海，为国务院领导和各部委办负责同志开起了讲座，主题是《市场经济条件下的中国税收与税制》。

据人民日报社主管主办的《环球人物》杂志报道，当主持人宣布讲座开始，高培勇还没开口，时任副总理朱镕基插话：“高培勇同志，是不是先把讲稿发给我们呀？”

“对不起，我还没有写讲稿。”听到高培勇如上回复后，朱镕基又追问了一句：“那有没有印好的提纲给我们啊？”对此，高培勇摇了摇头，他只带了一份手写的提纲。

“那你讲吧。看来今天我们要做笔记了。”朱镕基严肃了起来，不忘宽慰高培勇：“今天听你讲课的可能是你教学生涯中官阶最高的一批学生。但官阶高不等于学问高，论税收知识，我们都得听你的。别担心，尽管放开讲。”

过了一会儿，听高培勇讲到税收“缺位”、收费“越位”所带来的问题，朱镕基问：“你描述的情况很严峻，是不是确切？”虽然心里有点发毛，高培勇还是本能回答道：“这是通过典型调查得到的数字，应当是确切的。”朱镕基点了点头。

不知不觉，课讲完了。“高培勇教授讲得很好。他结合我国实际，言简意赅，深入浅出，使我们很受启发。讲课中提出的许多观点都值得我们认真研究。”对此，朱镕基做了肯定的评价。

2010年1月，他为中央政治局专题讲解了“世界主要国家财税体制和深化我国财税体制改革”。

高培勇说，那次去中南海讲课时，胡锦涛听得特别认真。结束后，所有人都离开了，胡锦涛留下来和两位老师（高培勇与财科所贾康研究员）就财税制度进行了更深一步的交流。

“大概谈了10多分钟，主要还是讨论我国财税体制运行当中的一些难点和重点问题。后来，胡锦涛突然提出要合张影，这在以前可是从来没有过的事情。”此后，高培勇通过财政部领导拿到了这张珍贵的合影，一直珍藏至今。

2010年9月，他又与政研所房宁教授一起，为中央政治局专题讲解“正确处理新时期人民内部矛盾问题研究”。据高培勇披露，这次课他们准备了3年，甚至去信访局了解工作，改了十几次，才有了最终的成果。

他的减负建议获李克强赞同

除了上述3次开讲座，高培勇还两次受邀进入中南海，对《政府工作报告（征求意见稿）》发表意见。

2011年1月20日至27日，温家宝在中南海主持召开五次座谈会，征求对《政府工作报告（征求意见稿）》和《十二五规划纲要（草案）（征求意见稿）》的意见。

时任财贸所所长的高培勇在会上表示，要继续实施结构性减税，财政支出更多向民生、“三农”和促进结构调整的领域倾斜。

2017年1月13日，李克强主持召开座谈会，听取专家学者和企业界人士对《政府工作报告（征求意见稿）》的意见建议。

高培勇受邀发言，他援引大量数据表示，中国宏观税负情况与欧美国家相差不大，但企业负担确实相对较高，“我非常赞同减税降费，但减税的来源不是增加赤字，而是同步降低企业税负和政府支出。”

他的话得到了总理的赞同。李克强说：“的确，我们各种明目的‘费’太多，以及制度性交易成本太高，确实要进一步加快减轻企业负担。”

除此之外，2000年1月16日，作为被邀请的惟一一位专家，他在中央党校省部级主要领导干部财税研讨班上作了“市场经济体制与公共财政框架”的讲座。那时他正准备出国学习，且已定好机票，时任财政部长项怀诚执意把他留了下来。

责任编辑：吴金明