“医生的眼睛”带来千亿市场 这里成企业必争之地

原标题：[机会]“医生的眼睛”带来一个千亿市场！这个领域成企业的必争之地

医疗器械最大的细分板块是体外诊断。

体外诊断是指提取患者的血液等进行检测并指导治疗。目前，临床诊断信息的七成以上来自体外诊断，因此它也被称为“医生的眼睛”。

医疗器械进口依赖严重 跨国公司垄断市场

位于成都市的四川大学华西医院，每天要处理来自全国各地约18000例检验标本。在繁忙的检验科，所使用的检测仪器大部分以进口为主。

四川大学华西临床医学院实验医学科副主任 江虹：医院现在还是进口占的比例要大一些，大量还是引用了国外（检测）项目的开展。

事实上，目前国内，在像华西医院这样的大型三级医院中，检验科使用的设备严重依赖进口。一直以来，全球体外诊断市场由跨国巨头主导，罗氏、西门子、雅培、强生等6大企业占据体外诊断市场近60%的市场份额，垄断优势明显。国内体外诊断行业虽然近年来在快速追赶，但市场集中度相对较低。

全国卫生产业企业管理协会秘书长 宋海波：截止到2017年末，我国的体外诊断生产企业已达一千余家，流通企业也就是经营企业两万多家，超过10亿元的体外诊断生产企业不到15家，这15家的市场销售总额，也仅仅相当于某一知名国际品牌在国内市场的销售总额。

体外诊断依赖进口的原因，业内普遍将其归结为两点：

一是，产业配套不成熟导致的产品稳定性不足；

二是，体外诊断需要的酶、抗原抗体等上游原材料自主研发能力不强，过于依赖进口。

目前，我国体外诊断上游原材料的国产率仅为10%到20%。

西南证券生物医药行业分析师 陈铁林：仪器方面的差距应该是最大的，特别是在整体的质量和性能的稳定性方面，这都是需要时间去提高的。第二个是在原材料的把控和生产这一块，国内企业应该更加努力。

体外诊断千亿市场将开启 化学发光是必争之地

我国体外诊断行业过去几年取得了快速发展，行业规模从2009年的108亿增长到了2016年的369亿，年均复合增长率高达16.6%。

但是，目前我国体外诊断人均年消费金额仅5美元，相较于发达国家人均年消费30美元的水平而言，还有着巨大的增长潜力。

对于体外诊断行业各个细分领域的投资机会，业内人士分析指出，可关注化学发光、分子诊断等增速较快领域。

西南证券生物医药行业分析师 陈铁林：体外诊断行业是A股非常值得重点关注的一个领域，针对专业实验室检验科，是看好化学发光和分子诊断的，这些技术更先进的领域。这块也是目前国内，行业增速比较快的。化学发光行业目前估算出厂口径，国内的市场规模应该200亿左右，行业增速预计是在20%到25%，国产的占比应该是在15%左右，化学发光是国内体外诊断企业的一个必争之地。

对于体外诊断行业的发展前景，分析人士指出，我国人口老龄化问题日趋严重，65岁及以上人口占人口总数比例由2008年的8.3%，增长到2016年的10.8%。

老龄阶段是慢性病高发的阶段，而众多慢性病的诊断均需要体外诊断产品，这客观上增加了对体外诊断产品的需求。未来随着人均医疗费用支出的增长以及技术的进步，我国体外诊断行业未来5年都有望保持持续快速发展，千亿市场值得期待。

责任编辑：张迪