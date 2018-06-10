习近平上合峰会提出300亿专项贷款 将投向哪里？

原标题：习近平在上合峰会提出300亿专项贷款，将投向哪里？ |政解

新京报快讯 （记者李玉坤 黄钟方辰）今天（6月10日）上午，上海合作组织青岛峰会举行大范围会谈，国家主席习近平主持会议并发表重要讲话。他提出，中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款。

专家认为，这些资金将投向上合国家的基础建设和工业园区建设，此举也向新加入上合组织的印度和巴基斯坦释放了积极信号。

“我们注意到300亿元的等值专项贷款，实际上这是一个额度，跟基金类似，目的是用于完成上合组织经济发展的蓝图。” 中国人民大学重阳金融研究院高级研究员刘志勤表示，这次上合组织青岛峰会的突出特点，就是把中国的“一带一路”、俄罗斯的“欧亚经济联盟”和哈萨克斯坦的“光明之路”联合起来，因此必须要有财力支持和具体的项目支持。

刘志勤认为，目前的一些合作项目中，上合组织8个国家无论在基础建设、工业园区的建设，都需要有资金的支持投入。

“到现在为止，上合组织在这方面始终没有资金链的供应。虽然金砖国家有金砖国家新开发银行、上合组织也有上海合作组织开发银行，但是大部分资金供应尚未到位。”刘志勤说，“通过这次上合组织青岛峰会，中国提出了十分明确具体的方案，提供300亿元人民币的额度支持，将对各个项目的落实，有很大的帮助。”

此外，作为上合组织扩容后的首次峰会，刘志勤认为，300亿元专项贷款，也释放了积极的信号。

“我个人认为，在印度和巴基斯坦两个新成员加入的首次峰会，中国提供300亿元专项贷款释放了十分重要的信号，就是中国在对上合组织各国的发展和支持是十分大公无私的，这也和昨天习近平总书记讲话中提到的儒家思想‘天下为公’相契合。提供300亿元专项资金是上海精神、上合精神的具体体现，体现出中国的诚意和真心实意。”刘志勤说。

责任编辑：吴金明