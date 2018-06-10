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章莹颖失联一周年 家人录视频：我们一定找到你

章莹颖失联一周年 家人录视频：我们一定找到你
2018年06月10日 15:37 新京报作者：赵敏慧 于丹丹
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　　原标题：失联一年 章莹颖家人亲友录视频：我们一定找到你 绝不放弃

　　10日媒体报道，在美留学生#章莹颖失踪一周年#之际，其父母、亲友录纪念视频称，一定争取所有可能找到莹颖，绝不放弃。此前媒体报道，#章莹颖#在美国伊利诺伊大学香槟分校做访问学者期间，于2017年6月9日下午乘一黑色轿车，随后失联。当地警察和FBI介入调查，后宣布逮捕涉嫌绑架章莹颖嫌犯克里斯滕森。目前嫌犯被批准以死刑罪起诉，审判日期为2019年4月9日。

 

责任编辑：吴金明

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