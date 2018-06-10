受广州地区水害影响 北京西站6趟列车停运

原标题：受广州地区水害影响，北京西站6趟列车采取停运措施

新京报快讯（记者 裴剑飞）记者从北京西站获悉，受广州地区水害影响，6月11日、13日，北京西站6趟列车采取停运措施。

其中，始发停运列车3趟，包括6月11日的Z201次（北京西--三亚）、K599次（北京西--广州），6月13日的K597（北京西--包头）。

到达停运列车3趟，包括6月11日的Z36次（广州--北京西）、K598次（包头--北京西），6月13日的K600次（广州--北京西）。

北京西站提示广大旅客，已经购买6月11日、13日北京西始发停运列车车票的旅客，请30日内到车站窗口办理退票手续。网上购票未取票的旅客直接从12306网站退票。退票不收手续费。需要注意的是，4月10日起，北京西站日常关闭地下退票处，南北广场售票处均可办理退票手续。

责任编辑：张迪