揭秘上合峰会晚宴和焰火表演:宴会结束10分钟清空

原标题：揭秘上合峰会晚宴和焰火表演

6月9日至10日，上海合作组织青岛峰会正在青岛举行。10日，中国国家主席习近平同上海合作组织成员国领导人共同会见记者并讲话。

6月9日晚，在青岛国际会议中心举行了上合峰会欢迎宴会。晚宴负责人韩雪接受新京报记者采访，揭秘了晚宴服务人员晚宴准备流程。

宴会结束10分钟内清空

峰会晚宴的整体场地包括来宾用餐的宴会厅和服务团队所在的后场，此次峰会来宾共228人。

为了筹备青岛峰会的欢迎晚宴，北辰集团召集了一个180人的服务团队。其中，124名核心服务人员来自北辰，他们中的大多数都参与过G20杭州峰会和厦门金砖峰会，经验丰富。此外，集团还从其他酒店、会议中心和四所院校抽调了一批具有服务技能的人员，来共同完成晚宴服务。

宴会开始后，后场的120名服务人员和传菜人员会同时出场，为20桌来宾服务。另外，还有20个机动人员候场，多名厨师在分餐间准备。

宴会结束后，各国来宾将会观看灯光焰火艺术表演。观看表演期间，70名宴会厅服务人员要将场地在短短10分钟内迅速清空，并保持台面干净整洁、造型完整。而以往清空时间更为宽裕，通常为30分钟。

为了达到新的标准，服务人员为此演练了一整天。此外，为了不影响来宾观影，服务人员必须小心行动，避免瓷器碰撞声音过大。

每桌配3名服务人员和3名传菜人员

为了让服务人员和传菜人员在行动时不交叉冲撞，同时保证出场速度，在经过大量演练和摸索后总结出了固定的行动路线，并分别为进场路线和出场路线贴上红色和绿色的地标，以隔绝新上的菜品和食用完的菜品，保证食品卫生。

为了提高服务效率，北辰集团搭建起一条专供服务人员进出宴会厅的廊桥，并在廊桥上搭建了一个收餐点。廊桥非常狭窄，仅一米五宽，服务人员和传菜人员要同时入场，传菜人员还要拿一个约一米宽的椭圆托盘，因此，服务人员在行动过程中必须谨慎小心地给传菜人员让路，避免发生冲撞而导致托盘中盛放的菜品洒落。

各国来宾用餐期间，每个餐桌会配备三名服务人员和三名传菜人员，分别站在桌旁两处固定的位置。

当韩雪在隐蔽处发出指示时，三名传菜人员会按顺时针方向取走用完的餐盘，并换上传菜人员手中托盘上的新菜品。菜品更换完毕后，每个餐桌会留下一名服务人员继续服务，其他人全部退场并将用完的餐盘放回廊桥上的收餐点。

焰火晚会准备半年

宴会结束后举行灯光焰火艺术表演。据央视报道，张艺谋团队已为光焰表演准备半年。

演出舞台搭建在大海之上，通过海上舞台多媒体球面视频、环幕投影于海岸线城市景观楼体相结合，创造性地将青岛的城市夜景融入舞台表演之中。

央视直播画面显示，舞台位于观众席正对面，建立在利用港口的地理条件打造的20米地基之上。舞台主要分为台面、投影仪和环幕三个部分。

舞台台面铺满了水，表演会在水上进行，并跟水面做影像互动。水面上有一个地球仪形状的视频投影仪，投影仪背后是一个长达113米的环幕，这道环幕不仅要进行灯光秀，还会将幕后的海景和城市景观透视呈现出来。

张艺谋在接受央视记者采访时介绍，为了筹备这场盛大的灯光焰火晚会，团队已经准备半年多时间。在筹备过程中，遇到的最大难题就是海浪因素，“海上的风浪比我们预想的大一点”。

整个演出分为天涯明月、齐风鲁韵、国泰民安、共筑未来和命运共同体五个部分，围绕“世界水准、大国风范、山东风格、青岛特色”这一主题展开。

除此之外，举行峰会的上合峰会场馆，其实经历过一番“蜕变”。来听听负责上合组织青岛峰会工程保障的暖通工程师郭春海的介绍。

奥帆中心变身上合场馆

去年11月6日北辰集团公布了一条信息，北辰会展集团已经与青岛旅游集团就青岛会议中心的受托管理和接待服务国家重要外事活动签约。托管的青岛会议中心是青岛奥帆广场升级改造的重点项目。

据了解，由于近海区域内受气候影响较大，加之海浪侵蚀基础设施等问题，在奥帆赛后近十年时间里，景区内心海广场、奥帆大剧院等建筑已经出现了严重的腐锈受潮、地基下陷、电路老化、海水倒灌等情况，因此，决定保留心海广场原地下结构不变的基础上，开始了第二轮的升级改造工程。

前不久消息确定，北辰集团托管的国际会议中心就是本次上合组织青岛峰会的主会场。

会场局部可能需要升温

黄海之滨的青岛，夏季凉爽，一直是避暑的好地方。不过湿度也极大，一年有80几天海雾弥漫，最近几天，海雾一直笼罩着前海一线。

北辰会展集团暖通工程师郭春海说：

“这几天室外温度20多度，并且湿度极大，看不清人。作为会场，温度要求在24.5度到25度之间，湿度要求在50到60之间，所以我们24小时监控，不断调试新风系统、空调系统，保证会议中心温度湿度适合，并且空气新鲜。”

郭春海解释，青岛与此前举办大型国际会议的杭州和厦门不同，前两者基本降温就可以，青岛的会场在局部可能还要加热升温，所以并不能一劳永逸地设置一个模式，每天都要根据不同天气状况来调整。

给水系统两手准备，增加800多个插座

郭春海团队发现会议中心给水系统开始只由水箱供水，然后通过水泵泵到各层。在他的要求下，给水系统增加了直接市政自来水直接接入。

郭春海说：

“这样就两手准备。因为楼不高，市政自来水能够直接供水。此外，原来的两个水箱，各有120吨水。厨房和洗手间每天也就是用200多吨，能够保证在市政断水情况下，使用一天。如果水箱坏了，市政的水也能直接泵上去。”

对于供电线路，郭春海团队也要求增加配电箱。

“因为有很多茶歇区都需要供电，如果临时走线，一是不美观，二来容量不够。”在郭春海的建议下，会议中心增加了112组配电箱，一共800多个插座，增加了45000米电缆。

责任编辑：张迪