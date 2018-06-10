14位省领导分路严厉下查 特意避开任职地(图)

原标题：14位省领导分路严厉下查，特意避开任职地

来源：长安街知事

山海关外辽宁本溪的思山岭村一声巨响，让这个周末很紧张！

吞噬了11条生命的本溪“6•5” 重大炸药爆炸事故，发生在今年全国安全生产月启动后仅仅100个小时后，而活动的主题就是“生命至上、安全发展”。

成功升井的被困矿工（图片来源：新华社）

初步完成救援工作后，辽宁省省长唐一军和13位副省级领导，打破分工界线，分头带队分赴省内各地督查。带队的省领导队伍颇为壮观，包括1位省长、1位省委副书记、5位省委常委、1位省人大常委会副主任和6位副省长。

省委常委中，未参加督查的只有兼任省委统战部部长的范继英、兼任省纪委书记的廖建宇和“戎装常委”王边疆。省政府领导中，除常务副省长张雷、分管文卫体新工作的副省长孟庆海外，其他副省长全部参加了督导。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，此番辽宁省14位带队督查的省领导，除兼任沈阳市委书记的省委副书记易炼红、大连市委书记的省委常委谭作钧和副省长郝春荣外，都回避了自己工作过的地方。

根据《辽宁日报》的报道，省长唐一军到抚矿集团老虎台煤矿和页岩炼油厂、抚顺县小庙沟尾矿库检查安全生产情况。由于本溪“6.5”事故爆炸发生在井口，唐一军专门检查了老虎台煤矿的井口安全设施。在出任辽宁省省长前，唐一军工作地点从未离开过浙江省。在2017年10月来辽宁工作前的13年时间里，唐一军都在宁波市工作。

参加督查的易炼红、谭作钧分别到自己担任主要领导的沈阳市、大连市督查。易炼红在2017年7月调任辽宁工作前，工作地点都在湖南省，工作时间最长的两个岗位是岳阳市委书记和长沙市委书记。谭作钧此前一直在央企工作。他调任辽宁省5年后兼任大连市委书记。

省委常委、政法委书记李文章带领的督察组工作时间最长，从7日到9日共3天时间。在辽西朝阳市，他带领的督查组工作内容除安全生产外，还包括社会稳定工作。李文章也是一位跨省调动的干部，任辽宁省委常委前一直在宁夏工作。

与他们任职经历相似的，还有上月出任辽宁省委常委、宣传部部长的张福海。虽出生在辽宁，但他一直在中央国家机关工作。此次他带队前往盘锦督查。

带队到铁岭和阜新督查的两位副省长陈绿平、王大伟，也都是跨省调动的干部。此前他们分别在广东省和黑龙江省任职。

担任省委常委、组织部部长的王正谱此前担任过辽阳市市长、市委书记。但他此次带队督查的地点则是丹东市。情况相似的还有曾担任营口市委常委、常务副省长的现任省委常委、秘书长刘焕鑫。此次他带队督查的地点是另一个工业重镇——鞍山市。

8日至9日两天带队到葫芦岛市督查的孙国相，是唯一一位来自省人大的领导。公开资料显示，孙国相当选辽宁省人大副主任后，未见关于他卸去鞍山市委书记职务的消息。此前，他还担任过盘锦市市长、市委书记。

带队到营口市督查的副省长崔枫林是位本地成长起来的干部，之前曾在辽宁省省直单位和葫芦岛等地市担任领导。长安街知事注意到，他曾于2015年6月到2017年3月担任本溪市主要领导，但没有在营口任职的经历。

副省长王明玉也是一位地道的辽宁人，在担任朝阳市主要领导前，他主要工作经历都在省属高校。之后还担任过锦州市委书记。此次督查行动，他带队前往“6.5”事故发生地本溪。公开信息显示，他先后到本溪市第二十一中学、本钢集团新一号高炉、万达广场项目建设现场等地检查督导安全生产工作。

带队到辽阳市督查的郝春荣，今年当选副省长后，也未见免去她盘锦市委副书记、市长职务的公开报道。长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，她是唯一一位带队到自己曾任职地方督查的省领导，曾在辽阳市工作近30年。

带队到锦州市调研的副省长李金科，重点走访调研了黑山、义县等多个县（市）区。在东北师范大学毕业后，他主要在辽宁省委和省政府机关工作。

十几位省领导在同一时间带队赴全省督查，显示辽宁省对几天前发生的本溪“6.5”重大炸药爆炸事故的高度重视。近来国内安全生产形势相对平稳，本溪“6•5”重大炸药爆炸事故若确定为安全生产责任事故，将依法启动严厉的追责程序。省领导带队督查，既是督促，又有追查安全隐患甚至责任的意味。

责任编辑：张迪