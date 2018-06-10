“70后”博士任北京通州新任副书记 什么来头？

原标题：通州新任副书记，什么来头？
日前，北京城市副中心官方微信公号“北京通州发布”发布消息，初军威同志任中共北京市通州区委员会委员、常委、副书记。
知道君发现，通州这位新任副书记，履历还挺丰富。“70后”“博士”“高原”……初军威的身上，有很多标签。
初军威是黑龙江巴彦人，现年46岁，生于1971年12月。他洛阳工学院自动化专业大学毕业，在职研究生（北京理工大学管理学专业），管理学博士。
初军威的任职经历主要有三块，2000年至2007年，他在全国的科技创新中心中关村科技园区管委会工作。他历任中关村科技园区管委会人才资源处副处长、处长、留学人员创业服务总部主任。
随后的10年，给初军威打上了深深的“高原”烙印。
2007年10月至2008年12月，初军威作为中组部、团中央第八批赴青博士服务团的团长，到青海挂职，任海东地区行署副专员，主管科技、人才和智力引进等工作。
其间，他策划举办了“支持奥运、服务青海———百名海外留学人员青海创业行”活动，邀请了100多名海外留学人员到青海访问交流；他策划举办了“青海高原现代农牧业院士专家论坛”，邀请石元春院士、任继周院士等我国油菜、马铃薯、蔬菜、畜牧业等领域的12位院士、专家、企业家来海东把脉问诊高原现代农业发展；他邀请中关村科技园区代表团考察青海，代表团还与海东行署签署了人才、技术等领域的长期合作协议；留学人员还自发成立了“三江源基金会”，并启动“海归团队联百村”、“贫困优秀大学生基金”等各项活动。
在青海任职的10年，初军威还曾任共青团青海省委副书记，青海省海东地委委员、行署副专员，海东市委常委、副市长等职。
2016年10月，初军威结束10年的“援青”之旅，回京担任顺义区委常委、副区长。去年3月，初军威又兼任北京临空经济核心区管理委员会主任。
在顺义区担任副区长期间，初军威负责工业和信息化、政务信息化、科技、知识产权、教育、卫生计生、招商引资、邮政、通信等方面工作。负责分管领域的安全生产和环境保护工作，同时还联系区科协、区工商联、区邮政局、歌华有线顺义分公司、通信相关企业、首都机场及相关航空公司。
今年5月底，北京市委组织部发布任前公示，初军威拟交流担任区委副书记。公示期刚过，北京通州发布就发布了初军威的任职消息。
这位“70后”博士官员，在服务科技创新园区、高原、首都门户之后，又开启了北京城市副中心的任职之旅。
记者 沙雪良
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