台湾唯一驻非洲“大使”很自信：每晚1分钟就入眠

原标题：台湾唯一驻非洲“大使”很自信嘛：每晚1分钟就入眠，特安心

[文/观察者网 陆雨聆]斯威士兰王国，是台湾在非洲的最后一个“邦交国”。上月27日，国务委员兼外交部长王毅谈到大陆与布基纳法索复交时表示，“真诚希望这个国家早日加入中非友好大家庭”。那么，大陆和非洲实现“大团圆”是不是指日可待了呢？

在美媒看来，短期之内，斯威士兰恐怕还无法被大陆“翻转”。台湾驻该国的“大使”陈经铨淡然地表示自己“高枕无忧”，“每天晚上一分钟就能入眠，特别安心。”但另一方面，斯威士兰副总理却透露，他们不会拒绝中国外交部的电话。从长远的角度考虑，他们也不排除为了“求生存谋发展”，而转身与大陆建交的可能。

“每天晚上，我只要一分钟就能睡着”

昨日，CNN发布了一篇题为“中国大陆还不能翻转的王国”的报道。文章开头，便提及了一个鲜有人知的故事。早在2011年，台湾的佛教徒便前往斯威士兰当地创立了“阿弥陀佛中心”（Amitofo center）。他们收留了数百名3至19岁的孤儿及贫困儿童，每天教授后者功夫、佛法和汉语。久而久之，这个机构成为了双方重要的民间文化交流平台，更成为了双方“邦交”的“纽带”。

“台湾和斯威士兰做了朋友后，对我们帮助很大。现在，斯威士兰的孩子们都能去上学了”，15岁少女穆巴巴尼（Nozipho Mpapane）操着一口流利的中文说道。她已经在“阿弥陀佛中心”学习了9年了。

斯威士兰的“阿弥陀佛中心” 图源：CNN

因此CNN认为，斯威士兰可不是能轻易被大陆“改变”的国家。

而且，台湾在非洲的最后一位“大使”陈经铨，显然也没有表现出任何压力感。他淡然地表示，双方“外交关系”非常稳固。

“每天晚上，我只要一分钟就能睡着了。想到双方关系的时候，我就是这么安心惬意。”坐在位于该国首都姆巴巴内市中心的“大使馆”里，他带着顽皮的微笑说道，“这里是唯一称我为‘阁下’的地方。”

陈经铨在他的办公室里 图源：CNN

“外交关系”很大程度是靠“个人友谊”

文章又提到，蔡英文非常清楚大陆在非洲各国大力援建一事。今年4月访问斯威士兰时，她就公开抱怨大陆“金钱外交”。于是，台湾也在斯威士兰“撒起了钱”：山上建医院、农村电气化，以及定期为当地学生提供留学台湾的奖学金……

对此陈经铨表示，“地位的认可很重要。如果你想在国际上成为一个主权国家，你就需要这么做。”

但是，倘若真要拼财力，台湾拼得过大陆吗？那陈经铨的底气又从何而来呢？

答案就在他身后的一排相框中。其中一个银制相框中装裱的，正是姆斯瓦蒂三世的照片。“我可以随时请求国王的接见，只要他有空”，陈经铨如是说。

CNN评价道，虽然台湾和斯威士兰之间有所谓“外交关系”，但这很大程度是基于和该国国王姆斯瓦蒂三世的“个人友谊”。

陈经铨（左）和斯威士兰国王姆斯瓦蒂三世（右） 图源：台媒

姆斯瓦蒂三世在前天（8日），以参加儿子班柯希的毕业典礼为由，第17次访台。在上月台湾连失2个“友邦”后，就有台湾政界人士预测：斯威士兰与危地马拉都属于“高危”国家，随时可能“效仿”布基纳法索投入大陆的怀抱；班柯希也会马上回国，这次访问也许会成为他们家族的“毕业旅行”。

不过，这对父子却各自从一定程度上击碎了传言。

姆斯瓦蒂三世在抵台后宣称，“现在我们身为领导人，必须要为双方人民的利益，小心引导、守护这样的双边关系。双方人民也期待，持续强化这样的双边关系，让我们能够把它传承至下一代。”

姆斯瓦蒂三世（中）参加儿子的毕业典礼 图源：台媒

而在实践大学的毕业典礼上，最后机会继承王位的班柯希也用中文说道，“祝大家鹏程万里。我要告诉大家，我喜欢实践，我爱台湾，我决定留在母校攻读硕士学位。”此外，因在国际场合多次为台湾发声，姆斯瓦蒂三世更被授予管理学博士学位。

“斯威士兰不会拒绝中国外交部的电话”

另一方面，CNN称，不少斯威士兰民众都对国内的现状有意见。

“我认为台湾和国王之间的关系是很有问题的”，反对党“人民联合民主运动党”（Pudemo）的领袖德拉德卢（Wandile Dludlu）对姆斯瓦蒂三世的“外交选择”很不满，“这种根深蒂固的关系只对国王和皇室有利。”

还有一些人认为，和台湾“建交”这么多年，缺少工作机会等问题始终没有得到解决。只不过，他们不敢指名道姓地批评国王。一个叫凯文的年轻男子沮丧地说道，他找不到和自己的IT学位相衬的工作。现在，他只能开了一家卖薯条和糖果的小杂货店，勉强过活。

凯文找不到工作，只能卖零食 图源：CNN

文章最后称，这意味着大陆在未来还是有机会的。“陈经铨睡觉的时候可能需要睁一只眼了。”

斯威士兰副总理保罗·德拉米尼（Paul Dlamini）在被问及此事时表示，不会拒绝中国外交部的电话。“我们很难马上翻脸反对台湾，但为了谋发展，我们可能会考虑（和大陆建交）的。发展是充满变数的，斯威士兰也并非与世隔绝……”不过他转念又澄清，“这还是得由国王决定。”

最后，我们用一张图来了解下非洲各国和大陆建交的演变史：

CNN报道截图

6月1日，外交部发言人华春莹也指出，正如大家看到的，越来越多的国家在一个中国原则基础上同中国发展各领域友好合作关系，取得了实实在在的进展。我们当然欢迎斯威士兰早日加入中非合作大家庭，照一张中非合作大家庭的欢乐全家福。当然，这取决于斯威士兰自己作出选择。

责任编辑：吴金明