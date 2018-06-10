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阿富汗政府和塔利班分别宣布临时停火 中方回应

阿富汗政府和塔利班分别宣布临时停火 中方回应
2018年06月10日 18:51 新华社
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　　原标题：（外事）外交部发言人就阿富汗临时停火答记者问

　　新华社北京6月10日电 外交部发言人耿爽10日就阿富汗政府和塔利班分别宣布临时停火答记者问时表示，中方对此表示赞赏，希望双方延长停火时间，尽早重启和谈。 　　

　　有记者问：7日，阿富汗政府宣布同塔利班临时停火。9日，塔利班方面对外表示将在阿全境停火三天。请问中方对此有何评论？ 　　“

　　我们注意到阿富汗政府和塔利班分别宣布临时停火，对此表示赞赏。”耿爽说，希望双方以阿国家和民族利益为重，相向而行，延长停火时间，尽早重启和谈，推进阿和解进程，早日实现阿和平稳定。（完）

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责任编辑：张迪

阿富汗停火
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