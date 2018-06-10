省委书记省长“一肩挑”的他 做了个暖心决定

原标题：省委书记省长“一肩挑”的他，做了个决定

6月8日，是高考日。

当日，青海省旅游产业发展大会在西宁召开。据《青海日报》报道，全省旅游产业发展大会原定于上午9时召开，省委书记、省长王建军考虑到上午考试时间也是9时，决定将会议召开时间推迟半小时。他说，会议让位于高考，让考生先行。

此举得到与会同志点赞，有人称“这是我收到的最温暖的会议通知。”

10日的《青海日报》报道：为了今年高考顺利进行，青海省委书记、省长王建军多次就高考工作作出指示和批示，并要求6月8日上午举行的全省旅游产业发展大会延迟半小时召开，“让考生先行”，方便莘莘学子的应考出行，充分体现了省委省政府以人民为中心的发展思想和优先发展教育的为民情怀。

王建军出生于1958年6月，是湖北十堰人。他长期在青海工作，2005年开始任青海省委常委、秘书长、办公厅主任 ，2007年1月调任西宁市委书记，3年后升任青海省委副书记。

2014年4月，西宁市委原书记毛小兵落马后，王建军再回西宁兼任市委书记，1年后不再担任。2016年12月，他开始担任青海代省长、省长。今年3月，青海省委书记王国生调任河南省委书记，王建军接替担任省委书记，他党政一把手一肩挑至今。

在此次全省旅游产业发展大会上，王建军指出，要清醒认识青海旅游产业在全国旅游大格局中的位次。党的十八大以来，党中央、国务院高度重视旅游业发展，习近平总书记对旅游业作出一系列深刻论述，为我们推动旅游产业发展提供了遵循。与全国旅游业发展大势和省外旅游业发展态势相比，我省旅游业在全国格局中的位次“总体靠后、体量偏小、差距较大、亟需提升”，我们一方面要清醒理性，客观审视，以此为动力，奋起直追；一方面更要坚定产业自信、行业自信、事业自信。

王建军强调，要客观估价青海旅游产业在全省经济社会发展中的地位和作用。青海既是旅游资源富集区，也是生态环境脆弱区，发展旅游业是全面贯彻新发展理念，实现绿色崛起的必然选择。现阶段我省旅游业已成长为全省国民经济的战略性支柱产业、现代服务业的龙头产业和与人民群众息息相关的幸福产业，这个地位和作用体现在旅游产业已经成为推动我省动能转换的新引擎、带动我省服务业的新龙头、加快我省产业扶贫的新支撑、助力我省吸纳就业的蓄水池，我们要尊重规律，把握规律，抓住机遇，推动旅游业提质升级，实现高质量发展。

责任编辑：张迪