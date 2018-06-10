还是山东 军校今年招882人全国最多(图)

原标题：还是山东，军校招882人全国最多

6月10日，解放军报发布了“2018年解放军和武警部队院校招收普通高中毕业生计划”。

计划显示，2018年有26所军校在31省市区招收高中毕业生。各院校在各省份招收的人数、文理科、男女比例均在计划中发布。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）梳理31省份招生计划发现，2018年，26所军校共计划招收人数为11703人。

其中，人数最多的为山东省，为882人；其次为河南，766人；第三为陕西，714人。人数最少的是上海，仅45人，其次为西藏，90人；宁夏，104人。

“政事儿”注意到，山东历年来为军校“生源大省”，2017为905人，2016和2015年均超千人。

在全国招收的11703人中，男生占绝大多数，为11175人，占比95.49%；女生为528人，占比4.51%。

在女生的528人中，山东、河南仍人数最多，为54人、47人。值得一提的是，湖南、辽宁两省女生招收人数比例相对较高，人数分别为37人、32人，排在第三、第四位。陕西并列第四为32人。

此外，招收女生不足10人的省份有9个，分别是宁夏（2人）、广西（3人）、西藏（4人）、天津（4人）、青海（5人）、海南（6人）、上海（8人）、新疆（9人）、甘肃（9人）。

按文理科区分，则理科生招收人数明显多于文科生。即使在生源大省山东和河南，文科生招收人数也仅为31人，多数省份为个位数。其中天津、上海、广西、海南、甘肃、青海、宁夏7个省份，对文科女生无招生计划。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，招生的26所解放军和武警部队院校中，也有几所“招生大户”。如国防科技大学、武警工程大学、武警警官学院等，招生人数均超过千人。

其中最多的是国防科技大学，全国招生1200余人。

国防科技大学（资料图）

据公开资料，国防科技大学的前身是“哈军工”，即1953年创建于哈尔滨的中国人民解放军军事工程学院，是目前军队唯一纳入国家“双一流”建设支持的院校。

2013年11月，习近平曾到国防科技大学视察，检阅了干部和学员方队。

2017年7月19日，新调整组建的军事科学院、国防大学、国防科技大学成立大会在北京举行。习近平向军事科学院、国防大学、国防科技大学授军旗、致训词。

习近平强调，国防科技大学是高素质新型军事人才培养和国防科技自主创新高地。要紧跟世界军事科技发展潮流，适应打赢信息化局部战争要求，抓好通用专业人才和联合作战保障人才培养，加强核心关键技术攻关，努力建设世界一流高等教育院校。

此外“政事儿”注意到，校址位于西安的武警工程大学，在陕西省招生多达101人。这是全国唯一一个在单个省份招生超百人的解放军和武警部队院校。

附各省份招生计划

“政事儿”（微信ID：xjbzse）综合报道 校对：郭利琴

责任编辑：张迪