为了北京“母亲河”生态修复 蔡奇陈吉宁沿线督战

原标题：为了北京“母亲河” 综合治理和生态修复，蔡奇陈吉宁沿线检查督战！

来源：识政

昨天，市委书记蔡奇用一整天时间，冒雨驱车323公里，穿行在永定河沿线，就推进永定河综合治理与生态修复工作调查研究。他强调，要深入贯彻习近平生态文明思想，以对历史和人民高度负责的态度，紧紧抓住京津冀协同发展和国家层面统筹推进永定河综合治理和生态修复的机遇，把永定河治理作为首都水生态环境建设的一号工程，紧紧抓在手上，逐步将永定河恢复成流动的河、绿色的河、清洁的河、安全的河。市委副书记、市长陈吉宁一同调研。

永定河是北京的“母亲河”，是全国四大重点防洪江河之一。去年4月1日，永定河综合治理与生态修复作为京津冀生态环保领域率先突破项目启动实施。根据规划，未来的永定河北京段将形成官厅水资源保护区、山峡水源涵养区、平原生态休闲区三段特色功能区。

紧锣密鼓察实情

昨天一大早，蔡奇、陈吉宁就开始长途跋涉，从上游官厅水库开始，对流域内重点区域一个节点一个节点检查，一个细节一个细节深抠。

净化水体入官厅

黑土洼湿地，河水清澈见底，芦苇随处可见，鸟儿不时飞过，野趣十足。上游来水经过生态净化后注入官厅水库。蔡奇走到集水渠揭开井盖，察看水体水质。察访途中，清脆的鸟鸣声不绝于耳。蔡奇高兴地说：“鸟儿的欢叫，说明环境改善得好，这就是永定河的希望所在。”随后，蔡奇沿官厅水库西岸南下，察看八号桥水质净化湿地建设进展。湿地建成后将从源头上改善官厅水库水质和生态环境。蔡奇细心提醒施工方，时值汛期，要确保在建工程安全度汛。

官厅源头验水质

站在官厅水库大坝，极目远眺。水天一色、烟波浩渺。蔡奇要求，加强库区管理，与当地协调好，共同控制水库周边污染。

冒雨急行六百里

午后，雨越下越大。市领导不顾鞍马劳顿，赶赴门头沟区龙泉湾察看。这里是永定河官厅山峡段与平原城市段过渡区域的重要节点。

龙泉湾水清又清

亲切慰问巡管员

蔡奇看望慰问了区镇村级河长，说，我是总河长，咱们四级河长一起努力治水。

永定岸头百花艳

森林环抱绿葱茏

园博湖是永定河平原城市段重要节点。蔡奇登上园博塔，一派绿色尽收眼底。蔡奇对环境治理的成效给予肯定。

蔡奇在座谈时说，一路走来，黑土洼湿地的生态、龙泉湾的水、园博湖的景，给我们留下深刻印象，更加坚定了永定河治理的信心。蔡奇从美丽的《卢沟谣》谈起永定河的历史，说，永定河、出西山，碧水环绕北京湾。永定河是北京的“母亲河”，见证了北京三千多年的历史，是京津冀地区重要的水源涵养区、生态屏障和生态廊道，串起了京津冀晋四省市的水脉、文脉和人脉。实施永定河综合治理与生态修复，是深入贯彻党的十九大精神的具体行动，是首都生态文明建设的重头戏，是推动京津冀协同发展生态领域率先突破的重大标志性工程。我们要一茬接着一茬干，建设绿色生态河流廊道。

蔡奇要求

结合落实新一版北京城市总体规划，研究编制永定河流域及重点地段的规划。规划要与沿岸6区控制性详规以及长安街延长线、中轴线延长线等专项规划衔接好，与京冀跨界河段两岸的规划衔接好，推动上下游、左右岸的城市设计、生态景观协调统一。规划要与新一轮百万亩造林绿化工程相结合，突出水和林两个生态要素，建设贯穿京津冀晋的绿色生态河流廊道。规划要与西山永定河文化带建设相结合，打造精品历史文化长廊。

蔡奇指出

今天的调研，就是带头落实永定河流域河长制，以上率下，督促四级河长共同履行好管水护水治水职责。要把节约用水贯穿到永定河综合治理全过程，强化农业节水，量水而行、因水制宜、一水多用，严格用水总量控制和水资源用途管制。要优化水资源配置格局，充分用好本地水，争取增加上游来水，合理调配外调水，解决好生态用水短缺问题。要抓好沿线散乱污企业疏解整治和村庄垃圾、污水处理，确保国家考核断面水质全部达标。强化河湖水域岸线保护和流域水生态空间管控力度，严厉打击挤占河道、蚕食水域、乱采滥伐、乱倒垃圾等行为。

蔡奇要求

北京要带头落实国家确定的重点任务。市里确定的重点工程要尽早启动开工。要加强对河道内生态空间的腾退，突出抓好官厅水库周边、首钢周边、新机场临空经济区周边三个重要生态节点的规划建设。要搭建好永定河流域治理投资平台。

蔡奇指出

永定河综合治理与生态修复是一项国家重点工程。要主动加强与有关部委的沟通联系，强化与上下游省市的协调配合。北京作为受益方，要带头落实生态补偿机制。市级相关部门要形成工作合力，沿岸6区要高质量完成各项工程建设。当前，北京已经进入汛期。要全面消除防洪隐患，确保城市防洪排涝安全，确保人民群众生命财产安全。

陈吉宁指出

永定河承载着厚重的历史文化，承担着重要的防洪和生态功能，对城市安全发展意义重大。要从三个方面做好永定河综合治理与生态修复。一是积极协调。着眼全流域，处理好官厅水源保护与周边区域建设发展的关系。争取国家有关部委支持，尽快启动北京及周边区域战略环评工作，划定生态红线，解决好空间布局、产业结构、排放总量等硬约束问题。与上游来水量和水质挂钩，建立精准的生态补偿机制。二是科学规划。按照总书记“山水林田湖草是一个生命共同体”的重要理念，将防洪、绿地、湿地建设与水环境治理、水生态修复有机结合，合理设定目标，优化规划布局，引入第三方跟踪评估，有效控制成本，不断提高治理修复的效率和效益。三是系统治理。问题在水里、根子在岸上。要统筹左右岸、上下游、水里和岸上，进一步明确各级河长的责任清单，完善发现问题、解决问题的有效机制，从具体问题入手，倒查问题根源，持续提高永定河流域的生态环境质量。

市领导崔述强、张建东、卢彦、杨斌，市政府秘书长靳伟一同调研。

责任编辑：张迪