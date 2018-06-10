反转人生 这些降职或落马官员又逢“第二春”(图)

原标题：反转人生！这些降职、落马官员又逢“第二春”

来源：观海解局

法制晚报·看法新闻（ 作者李一陵 编辑庞岚）官员违纪被降职后，竟然还能获得10万元研究经费？近日，《中国纪检监察》杂志刊文称，湖北省加强受处分党员干部教育管理工作，让“有错干部”变成“有为干部”。

观海解局小编梳理发现，受处分甚至身陷囹圄后搞科研、著书立说的“励志官员”，以及出狱后发起“逆袭”，实现人生“反转剧”的人其实并不在少数。

严重违纪降职后 获得10万元研究经费

近日引起关注的“反转剧”主角叫杨郧生，他是一名典型的学者型官员。公开资料显示，杨郧生从2003年开始在北京大学社会学系深造，曾师从费孝通先生。2005年赴欧洲考察学习社会管理，2008年至今在北京大学国学院学习中国传统文化。

杨郧生曾经担任郧阳师范高等专科学校党委书记、十堰市作家协会主席，是中国作家协会会员，发表小说、散文和纪实文学作品近百万字，既有党建理论专著《党内民主机制论纲》，也有地方文化研究专著《郧阳民俗文化》，还有长篇报告文学《梦萦故乡那条河》，游记散文集《藏地大回环》。

据《中国纪检监察》杂志报道，2015年4月，杨郧生因严重违纪，被湖北省纪委立案调查。接受调查期间，杨郧生坦白交代问题，退缴全部违纪所得。当年7月，他被开除党籍，行政职务降为科员，到相关单位从事研究工作。

受处分后的杨郧生，能够正确认识错误、正确对待处分，努力做力所能及的工作。湖北省纪委在进行帮扶教育回访时，发现他对汉水流域民俗文化和明代汉江文化史研究有一定专长，但违纪案件发生后，研究工作因经费短缺陷入停滞，即请十堰市纪委协调，由市财政拨付专款10万元，交杨郧生帮扶教育单位十堰市人大办公室进行管理，支持其开展研究。

据报道，杨郧生组织撰写了《汉水流域民俗文化研究》和《明代汉江文化史》两部专著。在湖北省纪委回访时，这名被降为科员的干部激动地说：“虽然现在我不是党员，但仍时刻以党员标准要求自己，4年后我将再次向组织提交入党申请。”

原交通局副局长兼总工 带领狱友一起搞发明

据《成都晚报》报道，四川省某市交通局副局长兼总工程师腾思，曾获省级科技成果三等奖，2006年，因受贿罪被判刑7年。在狱中，腾思利用自己的专业知识，独自研制的“水下浇筑混凝土导管埋置深度显示仪”获得了了国家专利局认证。此后，腾思与因受贿罪入狱的，技术员出身的四川省某市粮食局局长，设计出壁挂式点烟架，做出来的9个实物目前已安放到监区内使用。

腾思还邀约其他服刑工程技术人员，共同研制一套桥梁险情自动报警系统。腾思说，桥梁上安装了这种设备，一旦遇到大洪水、外力冲击，建筑体可能发生扭曲坍塌险情前，便能自动发出警报，提醒过往行人、车辆注意。而因为发明创造，他和搭档获得了减刑的机会。腾思透露，出狱前，肯定能完成“四大发明”。

“监狱爱迪生”南勇 发明专利还写小说

原足协副主席、原国家体育总局足管中心主任南勇在狱中，成为“监狱爱迪生”。

他因为获得4项专利和出版一本小说而获得一年减刑。

4项目专利包括“足球射门练习装置”和“便携式球门”两个体育专利，和 “移动终端支撑架”“台式电脑显示器组合体”两个非体育的专利。

发明专利之外，南勇还创作了一本12万字的长篇小说——《孤独的祭灵者》，并出版发行。这为他赢得了两个月共计180分的积分，即一个监狱表扬的奖励，相当于两个月的减刑。

据人民网报道，这本长达12万字的小说讲述了一个高智商逃犯和怀才不遇的军事专家的故事，一个军事项目将两人的人生轨迹联系到了一起。在故事中，南勇详细描写了雷达的测试过程，还借主人公之口科普了非线性动力学，知识涉猎范围极广，有意思的是，书中还有谍战情节。有人分析，小说中知识涉猎极广疑似南勇借主人公喻己。

作为中国足球人，南勇的小说中依旧有中国足球的影子，“夏天（主人公）就喜欢爆冷，他支持中国国家足球队，就是出于爆冷的心理。夏天从来不认为世界上有战胜不了的球队，任何队都是可以战胜的。”

原市委书记收废品一年赚10多万

据《北京青年报》报道，1990年，42岁的杨振海被任命为郑州市委常委、巩义市委书记。6年后，杨振海因受贿罪被判处8年徒刑。一直到了2004年2月，杨振海被提前释放。

这位从河南焦作矿业学院毕业的原市委书记，在步入政坛之前，曾经在河南省巩义市一家冶炼厂从技术员做到工程师，再做到厂长。在出狱后，妻子曾要他“找找市里的领导，安排到技校当老师”，儿子建议父亲去某钢铁公司，但是杨振海选择了“废品收购生意”，一年净赚12.8万。

一年后，他又被一个工厂聘为副厂长，主管生产和技术革新。

落马局长逆袭成“网红经济学家”

著名经济学家邱晓华这些年来很活跃，频繁亮相于各种场合，谈房产、谈股市、谈GDP增速，由于话题分量足，屡屡成为各大财经媒体报道的焦点。

而在12年前，时任国家统计局局长的他，因在职期间收受不法企业主所送现金、生活腐化堕落、涉嫌重婚犯罪等问题，被双开并免去局长职务，获罪入狱一年。

所以，邱晓华如今的头衔有两个：著名经济学家以及国家统计局原局长。由于邱晓华发表的经济观点贴近时事，颇有见地，在各类新媒体平台上流传甚广，这让他成为当下颇具知名度的经济“网红”。

编译局原局长进军学术圈

据《钱江晚报》报道，2015年1月，新一期的《学术交流》杂志出炉后，有眼尖的读者在一幅照片中发现一张熟悉的面孔。不错，那正是十八大后被免职的首个中央部门“一把手”——中央编译局原局长衣俊卿。

2013年1月17日新华社发布的消息称，衣俊卿是“因为生活作风问题，不适合继续在现岗位工作”，而被免去时任职务的。时隔22个月之后，衣俊卿衣冠楚楚地坐在由中国当代国外马克思主义研究会主办、黑龙江大学马克思主义学院承办的“第九届国外马克思主义论坛”合影正中央。

“烟王”变身“橙王”书写传奇

在这些“逆袭成功”的人当中，最让人刮目相看的人物当然是褚时健。上个月有报道称，这位90高龄的老人如今在玉溪市的一幢两层小楼里安享晚年。平日，除了偶尔去山上看一下果树，他的最大爱好是上街买菜和看《新闻联播》。

1979年到1994年间，褚时健成功地将红塔山打造成中国名牌香烟，使玉溪卷烟厂成为亚洲第一、世界前列的现代化大型烟草企业。1994年，褚时健当选全国“十大改革风云人物”，被称为“中国烟草大王”。

1999年1月9日，71岁的褚时健因经济问题被处无期徒刑、剥夺政治权利终身。

2001年，他被减刑为有期徒刑17年。同年，因为严重的糖尿病褚时健获批保外就医，回到家中居住养病。2002年，褚时健承包了一片2400亩的荒山，种起了橙子，而这一年他已经70多岁。

2008年，褚时健获减刑至有期徒刑12年，2011年刑满释放。

2014年，褚橙庄园修建完成。今年1月，云南褚氏果业股份有限公司举办成立仪式，90岁高龄的褚时健任董事长一职。

俗话说不盖棺不定论，无论是被降职的有错官员，还是因严重违纪违法而锒铛入狱的落马官员、国企高管，无论是在监狱里还是在刑满释放之后，显然都有机会翻开人生新的一页完成“逆袭”。

而给予一个人更客观的评价，让踏上歧途的人有机会重新上路，这可以说也是社会进步的一种表现。

责任编辑：张迪