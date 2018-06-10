今年各地楼市调控达159次 重点向三四线城市转移

原标题：今年各地楼市调控达159次 重点已向三四线城市转移

自去年11月开始，湖北宜昌的新房价格已连续6个月环比上涨，今年3月涨幅更是跃至全国前十。为遏制快速上涨的房价，维护房地产市场的平稳发展，6月3日深夜，宜昌紧急发布限售令，规定自签订商品住房网签合同之日起，2年内不得上市交易。

研究机构统计，截至今年5月底，今年全国各地出台的房地产调控政策多达159次。调控城市也从2017年集中在一二线城市逐渐向三四线城市转移。

第一财经记者也注意到，此轮进入商品住宅“限售”行列的三四线城市有几个共同特点，即房价出现了明显波动，并且投资投机需求明显强于本地自住需求，房地产调控大有“哪里炒房限哪里”之势。

烫手宜昌限售降温

“这一次，终于轮到有点发烫的宜昌了。”湖北房地产经济学会常务理事李国政在接受第一财经记者采访时表示，受武汉房价快速上涨的溢出效应影响，再叠加宜昌本地大量的棚改货币安置需求，以及返乡置业需求，多重因素助推宜昌房价近两年来大幅上涨。

近两年，品牌房企加速进入宜昌，掀起土地拍卖市场热潮，地价连创新高。此外，市场成交也异常火爆。上月宜昌共成交商品住宅4769套，环比涨幅高达70%，且住宅库存消化周期不到5个月，进入警戒线状态。根据国家统计局发布的70个大中城市住宅销售价格指数报告，自去年11月开始，宜昌新房价格连续6个月环比上涨。

3日深夜，宜昌市突然下发《关于进一步加强房地产市场调控有关工作的通知》，明确宣布：自本通知施行后，在城区（含夷陵区）范围内购买商品住房的，自签订商品住房网签合同之日起，2年内不得上市交易。

同时，对商品住房申报价格过高且不接受政府价格指导的项目，一律暂缓办理预售许可、合同网签备案、现房销售备案。

不过，克而瑞地产研究中心认为，宜昌的这一限售政策力度明显不足，一方面是限售年限仅2年，相较武汉、成都等城市3年的限售，时间略短；另一方面，2年限售期是从网签合同日算起，与其他城市要取得产证之日起算，政策相对较为宽松。

三四线城市房价出现波动

2017年3月，厦门率先针对个人出台限制交易的措施，明确新购买住房后，需取得产权证后满2年方可上市交易。此后多地效仿，限售模式已经成为继限购、限贷后引导房地产市场购买行为、保持房地产市场稳定的重要手段。

研究机构数据显示，截至5月，今年全国各地出台的房地产调控政策达159次。刚刚过去的5月份，全国就有超过40个城市发布多达50次的调控政策，创下单月调控次数最多的纪录。同时，调控城市明显从热点的一二线向周边三四线蔓延。

事实上，本轮房地产调控政策密集发布的核心原因还是部分三四线城市的房价出现了波动。

以宜昌为例，从新建住宅价格指数可以看出，从2016年开始，该市住宅价格开始呈现不同程度的上涨，截至今年4月，宜昌新建住宅价格相较于2016年3月已上涨约16%。

此外，国家统计局今年4月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数显示，环比涨幅超过1%的16个城市中，三四线城市多达10个，其中丹东涨幅最快，环比上涨2%。

戴德梁行武汉公司研究部分析师胡韵称，房价短时间的过快上涨往往预示着市场过热及投机炒房的可能性较高。因此本轮房地产调控政策主要是为了进一步打击投机炒房行为向“防守”相对薄弱的三四线城市下沉，持续强调住房的居住属性，将市场引导并调整至良性的道路区间。

未来三到五年，三四线城市整体仍将处于棚户区改造的高峰期，货币化安置的普及将不断激发更多的购房需求，保守估计三四线城市的房价仍将在一段时间内处于历史高位。

戴德梁行认为，三四线城市房价上涨需防止“泡沫化”，坚守“房住不炒”原则，严厉打击投机炒房的行为，不能让房地产市场在三四线城市失控。预计在未来一段时间内对三四线城市住宅市场的调控政策将依旧主要集中在对扰乱市场等投机行为的精准打击上。

此外，亦需满足回乡置业等刚需群体的购房需求，防止“一刀切”后造成误伤。

责任编辑：张迪