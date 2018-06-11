人民日报：前进的时代需要英雄

原标题：前进的时代需要英雄（人民时评）

家国情怀不是抽象概念，而是由许多与我们有着共同信仰的人们彼此确认的情感联结

为了应对高原地区的体能训练，一餐能吃20个包子；常年与雪山为伍风沙做伴，脸上晒出了“高原红”。西藏高原上90后女兵袁远的故事，感动了无数网友。“我爱你，中国！”为了这句朴素的告白，为了那份像火一样藏在心底的信念，多少军人像袁远一样，在和平年代默默守卫边疆，付出青春年华、奉献一腔热血？

近期走红荧屏的主旋律纪录片《我爱你，中国》，记录着激情燃烧的当代军旅传奇，向人们诉说我们时代的英雄故事。“沙场之花”袁远、“雪域雄鹰”周宇峰、“草原战狼”满广志、“雷达兵王”刘卫民、“冰花男神”张书辉……有血有肉的人物，心有大我的情怀，至诚报国的志向，正是因为他们身上散发出强烈的“英雄的气息”，让这部纪录片产生如此撼人的情感、引来如此强烈的共鸣，上线10天就获得3300多万次点击。正如网友的感慨：“他们不过是平凡人，却替我们承受了难以承受之重，为他们点赞。”

英雄不应该站在云端和神坛，他们也是有血有肉有亲情的普通人。在展现军中英雄报国志的同时，也记录下他们的儿女情、英雄泪，让他们的选择和坚守在家与国的“双线叙事”中更显不凡与崇高。中国空军第一人王文常，随身携带着与妻子谈恋爱时收到的百余封情书；驻守黑河的“冰花男神”张书辉，已13年没有回家过春节，每年冬天带着战士们建冰哨、刻冰雕以解乡愁。这是记录更是唤醒，是表达更是传递，它激发了人们心中深藏的种子，以一组负重前行的时代英雄群像，焕发出整个社会的爱国情怀与英雄精神。

“一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。”谭清泉在大山深处坚守40年，是导弹发射场上的“定海神针”，被人誉为“年龄越来越长，贡献越来越大”，这是精忠报国的价值血脉；王文常29年翱翔长空，3次与死神擦身，却驾驶歼击机安全飞行5000小时，刷新中国空军的纪录，这是精益求精的专业精神；满广志从小立志“绝不仅为吃饱穿暖，还要干成大事”，在训练场上激励将士“赢我才能过关，胜我才能打仗”，这是坚忍不拔的必胜信念。在这里，家国情怀不再是抽象概念，而是由许多与我们有着共同信仰的人们彼此确认的情感联结，让观众在我和祖国之间发现了“我们”。

天地英雄气，千秋尚凛然。这些身着戎装的当代英雄，传承的是岳飞、文天祥、戚继光等民族英雄的火种，是中共一大、八一南昌起义、秋收起义以来一代代共产党人为人民谋幸福、为民族谋复兴的初心。进入新时代的中国，比历史上任何时期都更接近实现中华民族伟大复兴的目标。今天，无论是攻关核心技术还是脱贫攻坚，无论是推动转型升级还是实现高质量发展，我们仍需要征服“雪山”“草地”、跨越“娄山关”“腊子口”，需要用爱国情怀和英雄精神汇聚起磅礴力量。

每个前进的时代都有英雄，每个向上的民族都需要英雄精神的滋养。这是儿女对母亲的诉说，这是青春书写的誓言，这是热血铺就的长路，这是生命熔铸的丰碑。新时代，新长征，英雄精神永远是照亮我们前路的灯塔，爱国信仰永远是激励我们前进的号角。

责任编辑：柳龙龙