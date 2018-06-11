“月租金1块钱”的AIT新址真能给台湾带来安全？

原标题：“月租金1块钱”的AIT新址真能给台湾带来安全吗？

[环球时报-环球网报道 记者 范凌志]美国在台湾协会（AIT）台北办事处内湖新址的落成典礼将于12日举行，据台湾媒体9日消息，AIT台北办事处前副处长郦英杰（Brent Christensen）内定接替梅健华出任处长。蔡英文曾称AIT台北办事处是“台美之间的承诺”，这座占地6.5公顷的新址真能给台湾安全吗？曾参与过1978年“美台断交”抗议的台湾资深媒体人萧师言在接受《环球时报》记者采访时说，台当局被美国人抛弃过无数次，在美国眼里，台当局像是“一张手纸”，更谈不上什么安全承诺。

月租金1块钱的超豪华“大使馆”

《环球时报》记者打开某台湾购房中介网站看到，内湖区金湖路一栋63坪（1坪约为3.3平方米）的电梯楼，月租金是88000新台币，约合人民币18886元。在这家网站可以看到，金湖路周围房屋均价在660000新台币每坪，约合人民币43000元每平米。可以看出，该地段房价并不便宜。那么，同处金湖路的AIT台北办事处新址的租金是多少呢？

2004年，台“外交部”在宣布AIT将迁往内湖新址时公布了新址的租金价格：“该约并自九十四年（即2005年）1月1日起生效，租期为99年……以土地申报地价5%之6折计算，每年涨幅2%，总计美方将于起租时一次支付租金共约新台币3亿3900余万元。”《环球时报》记者对该数字进行折算，总面积达6.5公顷的AIT台北办事处的月租金只要约每平米1元人民币！

这1元钱租金租到的是什么呢？根据已经公开的信息，AIT台北办事处内湖新址造价2.16亿美元，堪称全亚洲最贵的“美国机构”，比在巴格达和北京的全球前两大美国大使馆花费还高。据了解，这座新馆将符合国际绿建筑标准，内有太阳能和污水处理等绿能科技，6.5公顷的占地仅开发15%，其余保留自然生态。为了安全考虑，这座新址舍采用堡垒式布局，并具有反恐设计，不但承包商是美国公司，连工人都来自美国。

图：AIT台北办事处内湖新址

尽管“99年租期”和超低廉的租金让很多人联想到屈辱的历史，但蔡英文当局却异常积极，5月15日，蔡英文带“总统府”秘书长陈菊、“国安会”秘书长李大维与“外交部长”吴钊燮等高层一同参观AIT内湖新馆后，在社交媒体上称“AIT的新馆，不仅是台美之间的承诺，也代表双方历久弥新的友谊”。

一段让台湾当局不堪回首的往事

跟蔡英文的态度相呼应，AIT台北办事处的社交媒体主页也成了一些台湾人的狂欢场所：“AIT新馆即将落成，喜气洋洋”“美国AIT 在台湾新馆要落成使用，更促进台湾和美国长期盟友的关系”……

“美国人抛弃过台湾很多次，但台湾仍有人只觉得美国好。”在谈到AIT台北办事处的话题时，萧师言跟《环球时报》记者提起他曾亲身经历的1978年“美台断交”抗议。“12月16日的凌晨，蒋经国得知美国将跟台湾当局断交的决定，当天中午，这则消息就在台北街头扩散开了。我和太太骑着机车赶往中正路附近的‘美国大使馆’，发现那里已经聚集上百人，大家都在那里骂，旁边的住户还拿出纸和笔，让我和太太写抗议标语，写完就往‘美国大使馆’墙上贴。”萧师言说，那时候只感觉遭到美国的欺骗，非常气愤，整个台湾社会反美的声浪很大。但即使这样，台湾还有一些人哀求美国，甚至想组织“一人一信写给美国国务院”的活动试图挽回。

图：1978年12月美国与台当局“断交”，台湾民众在“美国大使馆”前抗议

图：1978年12月27日，美国副国务卿克里斯托弗率团与台当局谈判，刚抵台就遭遇愤怒民众的“蛋洗”。

萧师言表示，美国的抛弃并未让台当局醒悟。“举个简单的例子，上世纪80年代，台湾对美国有贸易顺差，结果就是，美国要求台湾每年至少派一定数目代表团，去美国采购。这些年台湾一直在购买美国的军火，李敖骂台当局买这些破铜烂铁是‘看门狗的狗粮还要自己掏钱’，很形象！”

值得注意的是，AIT的成立，跟“美台断交”的关系密不可分。《环球时报》记者在AIT官方网站“我们的关系”栏目中发现如下段落：“美国在台协会 （American Institute in Taiwan） 是一个非营利性民间机构，于1979年1月1日美国政府改变对台湾的外交承认后不久成立。1979年4月10日通过的台湾关系法，授权继续‘美国人民与台湾人民之间的商务、文化及其他关系’。”换句话说，AIT虽然为民间组织，但其在台湾的办事处实际上发挥着与“大使馆”类似的作用，包括核发赴美签证以及为美国公民服务等。据了解，该协会的公务车辆比照一般驻台“外交”机构，领有“外交”车牌。

更豪华的AIT台北办事处真能带来安全吗？

前AIT台湾办事处处长杨苏棣（Stephen Young）曾在4月22日投书台湾媒体，再次提及AIT新馆将设立“陆战队之家”（Marine House）。他透露，当年他筹备新馆时，一开始就决定AIT新馆将由“美国陆战队使馆警卫队”（MSG）派驻一支分遣队负责维安。有台媒分析，AIT内湖新址若真由美军陆战队驻守，形同美国将AIT台北办事处视同驻外使领馆，对“美台关系”具重大象征意义转变。

图：前AIT台湾办事处处长杨苏棣的话让一些台媒畅想“美海军陆战队进驻AIT”

在随后的国台办新闻发布会上，国台办新闻发言人马晓光表示，坚决反对台湾与我建交国进行任何形式的官方往来和军事联系。梅健华5月21日表示，在一个中国政策下，内湖新馆“没有陆战队之家”，“美国的维安政策不变”，并将延续现有编制，由少数的美国籍人员和多数的本地人员负责维安，“美陆战队驻台”风波才告一段落。

美国为何一定要耗巨资修建AIT新的台北办事处？AIT台北办事处现址楼房建于上世纪50年代，供当时的驻台美军顾问团（MAAG）使用。美台“断交”、“美国驻台北大使馆”撤离后，随即于1979年初改供AIT使用。按照杨苏棣的说法，当他于1981年开始在AIT台北办事处上班时，约有55名美籍员工，已觉得空间不敷使用。“当我于1990年代后期再度来台，担任AIT台北办事处副处长时，已有百名美籍员工及约300多名台湾本地雇员。尽管楼房经过装修，但仍显残破且过度拥挤。”

即使为了改善工作环境，有必要将新址建造成亚洲最贵“使馆”吗？

“按照美国惯常的运作体系，美国驻外使馆都是当地最重要的情报搜集中心。”萧师言告诉《环球时报》记者，从1949年开始，台湾都是美国搜集中国大陆情报最重要的前线基地。“上世纪60年代的黑猫中队，从台湾起飞，可以一直飞到罗布泊来刺探大陆军情。美国在什么地方扩建使领馆，什么地方就是它的战略重心，可以说，AIT台北办事处新址，就是针对中国大陆的。”

从2016年上台后，蔡英文一直不肯承认“九二共识”，外界一致评论，台当局已经铁心当美国的“棋子”。如今租期99年的AIT台北办事处新址即将开馆，是否意味着台湾在美国心中的分量更重了？台湾是否真如蔡英文所说，拥有了“安全承诺”？

“在美国眼中，蔡英文当局别说棋子，更像是一张手纸，根本谈不上安全承诺。”萧师言说，台当局不可能无忧，以特朗普的性格，“台独牌”只是跟大陆讨价还价的筹码，所以台当局的利益是最容易被牺牲的。“从‘美台军舰互访’，到‘海军陆战队驻台’，有哪一项所谓的‘承诺’被兑现过？所有台湾人都应该清醒认识到，美国人不可靠，把美国人当成台湾守护神太天真了。”

责任编辑：张玉