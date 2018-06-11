俄州长热盼中俄地区经贸合作 曾在中国多次坐高铁

原标题：俄州长热盼中俄地区经贸合作

[环球时报记者 郭媛丹]出席上合组织青岛峰会的俄罗斯车里雅宾斯克州州长鲍里斯·杜布罗夫斯基9日接受《环球时报》记者专访时表示，中俄两国国家关系发展中，最重要、最务实的合作是地区之间合作，“我们的目标是要今年在车里雅宾斯克州举办首届省长论坛，中俄两国最高层的领导人关系非常好，各个地区之间也要保持沟通合作。”

在中国多次坐过高铁的杜布罗夫斯基热切期盼中俄在高铁领域的合作，“采访结束后我就要和中国中铁公司进一步商谈‘车里雅宾斯克-叶卡捷琳堡’高铁建设项目”。杜布罗夫斯基表示，“铁路发展就是地区的发展，这条铁路将把两个100万人口的城市连接起来，加上周边地区的辐射，将会有400万人口从中受惠。”车里雅宾斯克-叶卡捷琳堡高铁项目计划建设时速为250公里的复线铁路。2017年，“乌拉尔高铁”公司与中铁公司签署了项目实施备忘录。

此外， 杜布罗夫斯基此行目的之一是来青岛“取经”，车里雅宾斯克州拟承办2020年上合组织和金砖国家首脑峰会，因此他尤其关注青岛峰会的筹备情况，和相关部门人员进行交流，希望借鉴到2020年峰会筹备工作中。杜布罗夫斯基介绍，车里雅宾斯克州正在进行峰会基础设施的建设，所有的准备工作将会在2020年完成。

杜布罗夫斯基指着自己名片上的州徽介绍说：“这里有一个骆驼，这是当年古代丝绸之路上最重要交通工具，现在我们还要恢复丝绸之路的概念。”已经投入使用的车里雅宾斯克州物流中心可以让货物4天内到达新疆，每一年有250万集装箱经此运转。这个物流中心将会带动旅游、文化、教育等一系列产业链的发展。车里雅宾斯克州也同黑龙江省保持密切合作，合作领域的多集中在钢铁，农业领域。

据介绍，最近5年，车里雅宾斯克州和中国贸易额在不断增长，去年经贸合作增长70%，2018年第一季度比去年同期增长40%。车里雅宾斯克州年对外贸易额约为80亿美元，其中同中国的贸易额达到5亿美元，占比近7%。 该州希望在未来继续加大同中国的合作。

责任编辑：张玉