台湾农产价格猛跌香蕉只能喂猪 农民看了心在淌血

原标题：农产价格猛跌，台湾香蕉只能喂猪

台官员割破香蕉将其去商品化。

[环球网综合报道]小山般成堆的香蕉，已经成近来台湾南部屏东农村的日常画面。台湾“中时电子报”10日评论称，改善两岸关系，拓展大陆市场，才是抢救台农的根本之道。岛内香蕉产量过剩造成价格崩盘后，台“农委会”启动收购香蕉去商品化作业，看着官员以刀片破坏外观（去商品化），送去当肥料或喂猪，农民看了心在淌血。

“中时电子报”10日报道称，蕉农李科毅无奈地说，种植面积大的农家在交货前要先出一笔雇工费。80岁蕉农张玉景大叹，香蕉每公斤要卖15元（新台币，下同）才够本，现在跌到只剩一两元。

据报道，高雄82岁的老农林益感慨地怀念起马英九执政时期，凤梨销往大陆和新加坡都没问题。马英九9日回应称，如果两岸关系好一点，可帮助台农把水果销往大陆，可惜的是，以前存在的这个管道现在没有了。

9日，国民党主席吴敦义回南投参加活动准备离去时，茶农陈再福突然下跪大喊“求副总统帮忙”。他说，最近销往大陆的茶叶都被退回，让他担心生意被拖垮。吴敦义则称，现在是民进党执政，希望农民能向当局表达意见，要求协助农民改善问题。

前“立委”孙大千10日称，过去两年来，蔡英文片面改变两岸原本以“九二共识”为基础所建立的“现状”，采取“阶段式台独”策略，不仅压缩国际空间，也让农渔产品无法销陆。《中国时报》10日称，蔡当局若再不承认两岸关系的影响力，“恐怕台湾终将只能继续看着别人拿产品换钞票，我们却只能拿去喂猪”。（余潞）

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