镇党委镇政府违规送礼接待花102万 找企业报销

原标题：送礼接待花掉102万元镇党委镇政府找企业买单

国企副总经理公款出国旅游，区人大常委会街道工委公款购买、发放礼品，镇党委、镇政府违规公款送礼、超标接待，28名村干部违规接受宴请并收受红包……端午节将至，昨日，广东省纪委通报近期查处的4起违反中央八项规定精神典型问题，以加强警示教育，营造风清气正的节日氛围。

公款出国考察大部分时间在观光

2017年6月5日至12日，省盐业集团有限公司原党委委员、副总经理陈继茂带领本系统5人考察团在德国和法国考察，除短时间开展业务考察和洽谈外，大部分时间都在旅游观光，参观了德国罗马贝格广场等多个景点，人均花费公款4.9万元，由考察团成员在各自单位报销。此外，考察团从团费中套取4万元（部分钱款兑成欧元）分给成员考察使用，其中，陈继茂领取1200欧元。

2018年5月，广东省纪委给予陈继茂党内严重警告处分，违纪款被收缴。该案涉及其他4人违纪问题，已按照干部管理权限移交相关单位查处。

公款买礼品发给参与视察人大代表

2017年8月，广州市荔湾区人大常委会彩虹街道工委专职副主任郑玲在组织人大代表开展工作视察和交流座谈过程中，违规使用公款购买礼品，发放给相关人大代表和工作人员等。此外，郑玲还超标准、超范围开支会议费和交通费，共计支出3.34万元。

2018年3月，郑玲受到党内警告处分。违纪款被收缴。

镇党委镇政府违规公款送礼超标接待

2014年至2017年，中山市三乡镇党委、镇政府多次在公务活动中违规赠送公款购买的礼品，并违规使用高档酒水进行接待，所产生费用共计102.91万元转嫁到镇属企业报销。此外，三乡镇党委、镇政府还存在长期违规占用镇属企业车辆作为公务用车、违规发放津补贴等问题，时任镇党委书记梁常兴和时任党委副书记、镇长岑宏开等人还存在违规兼职取酬、违规在镇属企业报销个人费用等问题。

2018年3月，梁常兴受到留党察看两年处分，2017年12月，梁常兴受到行政撤职（降为科员）处分，岑宏开受到留党察看两年、行政撤职（降为科员）处分，其他6名镇干部受到相应党纪政务处分。违纪款被收缴。

28名村干部违规接受宴请和收红包

2018年1月13日，汕头市潮阳区河溪镇西田村、中田村、南田村党总支书记兼村委会主任林锋利以及赵育儒、林惜才等28名村干部违规接受西田村某企业负责人进新宅宴请，每人收受2000元红包。林锋利还存在其他违反工作纪律的问题。

2018年3月，林锋利受到撤销村党总支书记职务处分，赵育儒、林惜才等3人分别受到党内严重警告处分，其他24名村干部受到党纪处分或组织处理。违纪款被收缴。

省纪委相关负责人指出，上述发生在省属企业、基层单位不收敛、不收手的典型案例，充分表明“四风”问题具有极强的顽固性、复杂性，大家必须进一步增强责任感和紧迫感，持续发力、久久为功。习近平总书记在十三届全国人大一次会议广东代表团的重要讲话中强调，“作风建设永远在路上，越到紧要关头越要保持定力、寸步不让、见底见效。”全省各级党组织特别是主要负责同志要提高政治站位和政治觉悟，深入贯彻落实习近平总书记关于加强作风建设的重要讲话精神，按照中央纪委最新部署要求，切实履行全面从严治党主体责任，一个节点一个节点坚守，一个问题一个问题解决，一个阶段一个阶段推进，在抓常、抓细、抓长上下狠劲、用硬招、求实效。

责任编辑：吴金明