中国向上合成员国放贷超千亿美元 这是亏本买卖？

原标题：解读丨上合峰会6问

撰文 | 董鑫

昨天（6月10日），上海合作组织青岛峰会大范围会谈在青岛国际会议中心举行，习近平主持会议并发表重要讲话。他说了哪些内容，相信大家在不停歇的弹窗中已经看完了。

重磅讲话如何理解？政知见（微信ID：bqzhengzhiju） 梳理出了6个最为关心的问题。

“五观”有何意义？

习近平在讲话中提到了五个“观”，分别是发展观、安全观、合作观、文明观和全球治理观。

中国社科院亚太与全球战略研究院研究员许利平指出，这还是第一次系统阐述了中国对于国际发展的新理念，体现了解决全球问题中的中国智慧，既是对中国自身发展经验的总结，也是对中国与其他国家合作经验的总结。“当年世界发展面临不确定，五‘观’也是指明了一个发展方向。”

五“观”中，哪项更重要？

许利平表示，发展观、安全观、合作观、文明观和全球治理观是一个有机整体，互相融合和促进，属于协调互补以及共同作用的关系，不存在哪个更重要的说法，只是在不同的场合，侧重点可能有所不同。

300亿专项贷款投向何方？

昨天，习近平宣布，中方将在上海合作组织银行联合体框架内设立300亿元人民币等值专项贷款。

上合组织银联体成立于2005年，目前成员行包括中国国家开发银行、俄罗斯外经银行、哈萨克斯坦开发银行、乌兹别克斯坦国家对外经济活动银行、塔吉克斯坦国家储蓄银行、吉尔吉斯斯坦结算储蓄银行、巴基斯坦哈比银行，对话伙伴行包括白俄罗斯银行和蒙古开发银行。成立近13年，银联体已经参与了上合组织区域内许多大型项目的实施，为成员国提供了数百亿美元的授信与项目融资，是上合组织最重要的金融合作平台。

300亿元的专项贷款将投向何方，许利平认为，应该是应用于上合国家的基础建设和农业合作领域，在这些方面，上合组织地区的很多国家都还有欠缺，有经济方面的需要。

中国提供贷款是亏本买卖？

不久之前，作为上合组织银联体的发起行，国开行宣布，截至2017年底，已经累计向上合成员国发放贷款超过1000亿美元。

有声音质疑，这些是不是“亏本买卖”。

许利平解释说，这些贷款更多是中国提供的一个公共产品，像这次提出的300亿专项贷款，是围绕具体项目而实行的，是中国和相关国家合作的贷款，中国在其中也是受益的，并不是单方面的贷款。

根据上合组织区域经济合作网的数据显示，截至2017年底，在上合银联体框架下，中国国家开发银行与成员国的项目合作已发放贷款超过800亿美元，这些项目包括中俄原油贸易、中亚天然气管线、塔吉克斯坦国家储蓄银行农业项目等多个重大项目。

风云二号气象卫星如何服务？

风云二号气象卫星是我国自主研制的第一颗地球静止轨道遥感卫星。

就在上海合作组织青岛峰会召开前夕，风云二号的最后一颗卫星——风云二号H星发射成功。目前，风云二号系列气象卫星包括E星、F星、G星、H星在内，共有4颗星还在运行。

根据世界气象组织和亚太空间合作组织的要求，H星完成在轨测试后，还将进行轨道调整，从东经86.5度调整为东经79度赤道上空，使其可以有效覆盖中国全境、“一带一路”相关国家、印度洋和大多数非洲国家，为保障生态文明建设、防灾减灾，构建人类命运共同体提供有力支撑。

据了解，中国是世界上少数几个同时拥有极轨和静止轨道气象卫星的国家。

目前，中国已发射的气象卫星17颗，在轨运行的气象卫星8颗。风云系列气象卫星已经达到了国外同类卫星的先进水平，正在为全球80多个国家和地区提供卫星资料和产品。

“一带一路”与上合，谁搭谁的车？

习近平在讲话中提到，我们要促进发展战略对接，本着共商共建共享原则，推进“一带一路”建设，加快地区贸易便利化进程，加紧落实国际道路运输便利化协定等合作文件。

“一带一路”与上合组织是何关系？

许利平说，上合组织是推动一带一路合作的重要平台，一带一路也是推动上合组织发展的具体路径。

他解释说，上合组织都是发展中国家，这些国家推动基础设施建设和贸易通道的建设，对于一带一路也很有助益，因为一带一路提出的六大经济走廊，很多都要经过上合组织地区国家。

同样的，上合组织也可以通过一带一路，促进彼此的合作和联系，加强合作纽带。

上合组织还将面临什么挑战？

2017年，上合组织实现自成立以来的首次扩员，决定将印度、巴基斯坦由过去的观察员国“晋升”为成员国，正式加入上合组织“大家庭”队伍。印度和巴基斯坦的加入，让上合组织打通了南亚和中亚两个地域，也让上合组织成为了世界上人口最多、面积最大的地区合作组织。

许利平指出，扩员之后的上合组织所面临的挑战，既有传统问题也有非传统问题。一方面，像打击三股势力等安全领域依然存在的威胁就是传统问题，另一方面，印度和巴基斯坦两国因为历史原因还有一些问题待解，上合组织成员国之间存在着政治互信的新问题。此外，成员国之间的发展程度不同、国情不同，身处同一个组织中，工作节奏也需要协调。

责任编辑：张义凌