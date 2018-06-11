上合青岛峰会 中国取得这八大成就

原标题：上合青岛峰会，中国取得的八大成就！

来源：牛弹琴微信公众号

青岛，上合峰会，中国外交再次强势出击。

上合8国领袖无一缺席，四观察员国总统束装来华。普京再次出任俄总统后，第一次出访就来了中国；不到两个月时间，这已是印度总理莫迪第二次来华；特朗普撕毁伊朗核协议后，伊朗总统鲁哈尼第一次出席国际会议，就来到了青岛。

前有空前绝后撕X的七国峰会，后有更具戏剧性的新加坡特金会，这届上合峰会自然也别具特色，毫无疑问是青岛历史上最重大的一次国际会议，也是上合历史上规格最高、最受瞩目的会议，这还是今年中国最长袖善舞的一次主场外交。

西方开会各种内讧，青岛开会其乐融融，这更让世界对中国的实力、决策力和动员力刮目相看。

曲终人散去，得失任评说。

在牛弹琴（微信：bullpiano）看来，这次历史性的峰会以及双边会议，中国至少取得了八大成就（也难免有挂一漏万）：

成就一，展现中国主导权。一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。必须看到，国际环境险恶，上合组织和金砖组织一样，已成为中国外交的重要战略依托。东道主之便，则让中国牢牢掌控议程设置，提出了涉及贸易便利化、“一带一路”建设等多项主张，得到了相应国家的积极相应。这正是主场外交的优势所在。这就好比是“势”，“势”立起来，下面行事就方便多了。在以后的国际规则制定上，中国话会越来越响亮，中国智慧、中国方案会越来越受尊重。

成就二，中俄确实正在进入蜜月期。这次上合峰会，最受瞩目的来宾，无疑是普京。中国外交也进行了精心设计，首次设立最高荣誉的友谊勋章，并授给了普京。中国领导人更评价普京是他最好的知心朋友，并陪他坐高铁出行。普京也不愧是外交高手，在高铁上感慨乘坐火车是一种浪漫。中俄现在是相互取暖，俄罗斯抵抗西方，迫切需要中国的强力支持；没有俄在前方顶着，中国外交也不会这么轻松。说起来，中俄能背靠背到这一步，里面真有美国的重大功劳。

成就三，中国算是稳住了印度。去年夏天，中印军人激烈对峙，两国一度处于战争边缘；但哪想到，很快中印就雨过天晴了。莫迪最近更是罕见地两度访华，去完武汉来青岛。这也就显示了中国外交的功力，没颁发友谊勋章，但中国领导人两次特地去外地会客，对象都是莫迪。莫迪也心知肚明，逐渐对美国的各种拉拢，开始保持距离。当然，这次青岛峰会，就印度对“一带一路”继续抵制，很不够意思。但稳住印度，中国就取得了对付美国的重要筹码，中国也必须眼光放远。什么是外交，这才是高明的外交。

成就四，对美贸易战取得重大筹码。对中国来说的，当前最大挑战，还是如何应对美国贸易战威胁。在上合峰会上，虽然没点美国的名，但中方显然也有话要说。比如，中国领导人明确指出，尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮不断有新的表现，但“地球村”的世界决定了各国日益利益交融、命运与共，合作共赢是大势所趋。这一表述，也得到了各国的认同。在这个世界，美国还拥有其他国家无法匹敌的实力，但得道多助失道寡助，失去权威的美国，更是一只生了病的纸老虎。中国就更不惧美国的围攻，当然现在也围攻不起来了。

成就五，中国周边朋友越来越多。在孔孟之地开会，“真是有朋自远方来，不亦乐乎。”与加拿大主办G7峰会，特朗普会痛骂东道主特鲁多太虚伪不同，中国请来的都是客。普京是客，莫迪是客，巴基斯坦依然是巴铁，而且周边好邻居越来越多。比如，对中哈关系，中国领导说：这已成为邻国友好关系的典范。中俄蒙三国，则正在塑造邻国之间的合作典范。在古代，形容一个中央王朝强大，往往用六个字：近者悦、远者来。现在，渐渐有点气象了。当然，我们更要知道存在的差距和不足，外服友邦，更要内修文德，善待人民，中国千万不能骄傲啊。

成就六，中美角色正在易位。以前，美国总统口里经常是民主、自由、市场经济，但特朗普上台后，最在意的却是钱和关税。反正白宫大门朝南开，有理无钱莫进来。在这次G7会议上，特朗普就遭到围攻，甚至最后拂袖而去。默克尔发的一张推特图片则刷爆了朋友圈，戏剧性的表情，被很多人戏称是“六大门派”围攻光明顶。特朗普在退群退群再退群，中国人则呼吁各国搭中国的快车、便车。很多人感慨，这个世界变了，中美好像换了一个角色。这个六月，或许正是一个历史转折的重要时刻。

成就七，自信中国被刮目相看。主场外交一场接一场，都是群贤毕至，少长咸集。所以，中国领导人引用孟子名言说：“孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下”。这也让世界也看到了一个更加自信的中国，一个更加自信的领导人。在一个杂音纷现的转型时期，信心比货币和黄金更加宝贵，领导人的自信，更是强心剂，希望这转化为经济的自信，国家的自信。当然，安保很重要，但节俭办会、让当地民众更多参与其中，更显示出一个国家的和谐和自信。

成就八，Last but not least，展现了中国的软实力。从杭州，到厦门，又到现在的青岛。老谋子的夜宴表演，虽然感觉一次不如一次；但中国城市的魅力，还是让各国叹为观止。这背后是充足的中华魅力和文化自信，当然，还有领导人的个人魅力（拍个马屁吧）。中国崛起，最根本的是文化崛起、文明的复兴。5000年的文明，100多年的屈辱，能量已蓄积得太久，中国确实该爆发一下了，走向世界中心舞台。

但成就说完，挑战即来。80后已乘坐中国国航客机提前到达新加坡，特朗普更兴冲冲来到了狮城饭店。中国是没在现场的关键第三方，领导人应该在青岛就关注着进展，国际政治以让人喘不过气来的节奏向前发展，一场折冲樽俎的外交大戏正在上演！

责任编辑：张玉