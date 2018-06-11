原标题：中日环境部门高层会谈确认继续合作改善大气污染

[环球网报道 记者 王欢]日本环境省政务官笹川博义6月9日在北京与中国生态环境部副部长黄润秋举行了会谈，双方确认将继续为改善中国大气污染进行合作。日本共同社6月10日报道称，中国水质污染日益严重，双方还就普及生活排水净化槽的合作交换了意见。

日本环境省相关人士透露了上述消息。会谈后，笹川在利用日本政府无偿援助资金建立的中日友好环境保护中心发表演讲，强调称：“期待中国与日本的技术合为一体，在亚洲与全球实现高质量的发展。”黄润秋也表示希望在应对气候变化及水质管理等领域与日本共享经验与技术。

随着中日关系逐渐改善，中国决定向日本提供国际保护鸟类朱鹮等，两国间环境领域的合作与交流日益活跃。

责任编辑：张玉