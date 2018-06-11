日总务相拟7月访华谈女性政策 被指为彰显存在感

原标题：日总务相拟7月访华磋商女性政策 日媒：意在外交领域彰显存在感

[环球网报道 记者 王欢]相关人士6月9日透露，日本总务相野田圣子将于7月17日至18日到访北京，并与中方相关官员举行会谈。目前相关事宜已进入协调阶段。野田此行拟就构筑面向未来的两国关系及女性政策交换意见。日本共同社称，鉴于9月将举行日本自民党总裁选举，不仅是内政，野田似乎还有意在外交领域彰显存在感。

共同社报道称，预计将有数名日本自民、公明党两党女性议员同行前往。目前两国正在协调野田与中国国务院副总理孙春兰及国务委员兼外交部长王毅举行会谈。

野田兼任日本女性活跃担当相，前财务事务次官等官僚引发性骚扰问题，她就强化对策等频频做出积极发言。鉴于目前性骚扰对策成为全球性课题，与中方的会谈中，推进女性政策及提高女性职场地位等或成为议题。关于女性步入政坛的重要性，中日双方也将力图达成共识。

野田2017年7月曾与日本执政党女性议员一同访华，并与当时的国务院副总理刘延东举行了会谈。

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