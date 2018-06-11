上海大国企两任董事长落马 现公示新总裁人选

原标题：两任董事长落马的上海大国企，今公示新总裁人选

来源：“长安街知事”微信公众号

上海市委组织部今晨刚刚发布市管干部提任前公示显示，现年48岁的70后干部刘平，将提拔担任光明食品（集团）有限公司（简称“光明集团”）总裁。光明集团官网显示，该集团总裁目前空缺。

说起光明集团，大家最先想到的可能就是印有小火炬商标的各种美味奶制品。但最近，光明食品集团引发社会关注的却是一则丑闻。

5月25日晚，中共上海市纪委、上海市监察委员会宣布，从光明食品集团党委书记、董事长一职退下两年半后，61岁的吕永杰因涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。吕永杰在2013年11月至2015年12月期间执掌光明集团。

更尴尬的是，吕永杰的前任王宗南也曾在卸任后被查。2015年8月，王宗南因在友谊（集团）有限公司和联华超市股份有限公司任职期间挪用公款和受贿，被上海市第二中级人民法院一审判处有期徒刑18年。

王宗南比吕永杰大一岁，生于1955年，上海人。据公开信息显示，王宗南曾是已落马的上海市委原书记陈良宇的部下。而王宗南宣判4个月后，也就是2015年12月，当时未满60岁的吕永杰，提前卸任光明集团党委书记、董事长职务。

两任前董事长均在卸任后被查，光明集团的主业——乳品业绩也面临考验。中商产业研究院发布的报告指出，2015年，光明虽在全国乳制品行业市场份额“十强”中排名第三，但其6.875%的市场占有率相比伊利的17.51%和蒙牛的16.64%差距不小。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，刘平此次虽从政府官员任上转调，但却是名“老商业”。官方公布的履历显示，刘平历任上海纺织控股（集团）公司财务部常务副经理，上海龙头（集团）股份有限公司副总经理，上海纺织（集团）有限公司财务总监、副总裁。2016年10月起，才担任上海市长宁区委常委、副区长、区政府党组副书记。

刘平

在刘平曾任职的上海纺织控股（集团）公司，是中国纺织业最大的企业集团之一。其生产的返回舱引导伞面料、返回舱主降落伞面料等高科技产品为神舟五号及神舟六号飞船提供了重要保障。而商超中内衣“霸主”——三枪牌系列产品就是上海龙头（集团）股份有限公司的产品。

如获任命，刘平将与2015年底接任的现任党委书记、董事长是明芳一起搭班子。与刘平的经历相似，调任光明集团前，是明芳的工作变动也不多。

他曾任上海申迪（集团）有限公司副总裁，上海申迪（集团）有限公司总裁、党委副书记等职务。

上海申迪这个名字很陌生，但这家注册资本204.5亿元，员工规模超1.2万人的公司，是美国华特迪士尼公司在华合作伙伴，共同投资、建设和运营上海迪士尼主题乐园及配套设施，同时承担上海国际旅游度假区的土地开发、基础设施建设。

作为核心下属企业，光明乳业既是光明集团的“现金牛”，又承载了光荣的历史。光明乳业的前身——益民一厂，成立于1949年，与共和国同龄。1952年江泽民同志出任厂长。在他任职期间，益民一厂注册了“光明”品牌并延续至今。

眼下，如何扫除前两任董事长落马带来的暂时阴霾，让具有光荣和梦想的品牌卸下包袱，在竞争激烈的市场环境中带领这个庞大的国企轻装前行，将成为具有丰富商业经验的是明芳和刘平最重要的使命。

责任编辑：张义凌