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贵州晴隆中石油天然气管道发生燃爆 已致24人受伤

贵州晴隆中石油天然气管道发生燃爆 已致24人受伤
2018年06月11日 10:07 央视新闻
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　　原标题：中石油天然气输气管道贵州晴隆沙子段发生泄漏燃爆 已致24人受伤住院

　　来源：央视新闻客户端

　　6月10日23点20分许，中石油天然气输气管道贵州晴隆沙子镇三合村蒋坝营处发生燃爆。情况发生后，省、州、县三级公安、武警、消防、安监、卫生等单位立即赶赴现场，全力开展人员搜救、伤员救治等工作。

　　管道两端自动控制系统第一时间自动关闭。11日2点30分许，火势熄灭。经过连夜多轮现场搜救和走访，未发现人员死亡。住院群众24人，其中急危重3人、危重5人、重症16人，目前均无生命危险。一些受轻微伤的群众已作医疗处理。

　　事故原因调查，天明后进一步的搜寻及各项后续处置工作正在有序推进。（央视记者 苟顺庭）

责任编辑：张玉

中石油输气燃爆
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